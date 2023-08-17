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В ГКНБ прокомментировали задержание группы сотрудников милиции (видео)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В ГКНБ КР прокомментировали задержание сотрудников СБНОН МВД КР. По данным ведомства, была задержана группа сотрудников милиции, причастная к незаконному обороту синтетических наркотиков на территории города Бишкек.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 282 ч.1 (незаконный оборот наркотических средств), ст. 343 ч.2 (вымогательство взятки) и ст. 262 ч.1 (создание преступного сообщества) УК КР, в рамках которого проведены необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Проведенным следствием было установлено, что в системе МВД КР, а также в его структурных и территориальных подразделениях действовала устойчивая группа сотрудников, которая выявляла лиц, приобретающих синтетические наркотики для личного пользования через мессенджеры "Telegram" и "WhatsApp" посредством т.н. "закладок" с последующей инсценировкой их задержания.

При этом процесс мнимого задержания снимался на мобильные телефоны, а видеозаписи использовались для вымогательства денежных средств у задержанных под угрозой привлечения к уголовной ответственности и водворением в СИЗО.

В результате угроз и психологического давления задержанные граждане были вынуждены передавать указанным сотрудникам МВД КР от 20 000 сомов до 5 000 долларов США, которые после получения требуемой суммы отпускали задержанных, укрывая выявленные факты незаконного оборота наркотических средств.

Следствием получены данные более чем о 200 подобных фактах, которые имели место только за последние 2 года, что свидетельствует о беспрецедентных фактах укрывательства фактической ситуации в стране в сфере борьбы с синтетическими наркотиками.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР действующие сотрудники МВД КР Б.К., Э.А., Н.К., Б.И. и У.Ч..

Следственные действия, направленные на установление и задержание всех вовлеченных в данную преступную схему сотрудников МВД продолжаются и по мере получения соответствующих доказательств, последние будут привлекаться к уголовной ответственности.

ГКНБ КР обращается ко всем гражданам, пострадавшим от действий указанной группы сотрудников МВД КР и просит сообщить об имеющейся информации об аналогичных фактах, анонимность гарантируется", - говорится в информации ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/431733
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, наркотики, милиция
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