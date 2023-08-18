Выставка "Великий Шелковый путь" открылась сегодня в Сиане

В Китайской Народной Республике открылась 8-я международная Сианьская туристическая выставка "Великий Шелковый путь"-2023. Предварял ее форум по развитию туристических городов стран вдоль "Одного пояса – одного пути". Представители разных стран, через которые проходил Великий Шелковый путь, говорили о всестороннем сотрудничестве, обсуждали возможности развития сфер культуры и туризма. Кыргызскую Республику в Сиане представляют в том числе директор Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Самат Шатманов и президент Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов.

В рамках Сианьской выставки запланированы страновые презентации, в том числе крупных инвестиционных проектов, подписание соглашений и договоров.