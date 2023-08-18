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Выставка "Великий Шелковый путь" открылась сегодня в Сиане

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- Бакыт Стамов
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В Китайской Народной Республике открылась 8-я международная Сианьская туристическая выставка "Великий Шелковый путь"-2023. Предварял ее форум по развитию туристических городов стран вдоль "Одного пояса – одного пути". Представители разных стран, через которые проходил Великий Шелковый путь, говорили о всестороннем сотрудничестве, обсуждали возможности развития сфер культуры и туризма. Кыргызскую Республику в Сиане представляют в том числе директор Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Самат Шатманов и президент Фонда поддержки развития туризма Абылкасым Шерниязов.

В рамках Сианьской выставки запланированы страновые презентации, в том числе крупных инвестиционных проектов, подписание соглашений и договоров.


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URL: https://www.vb.kg/431745
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