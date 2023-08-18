Спонсор "цветных революций" готовится "раскачать" Кыргызстан

Фонды Джорджа Сороса "Открытое общество", выделяющие миллиарды на поддержку демократии, прав человека, независимых СМИ и негосударственных университетов перенаправляют средства из Европы на Кыргызстан, Украину, Молдову и Балканы. Работать в этих государствах они будут через сеть своих национальных фондов.

"Нет" продвижению ЛГБТ

На этот раз распределением капитала будет заниматься не сам Джордж Сорос, а его сын Алекс. Вот только радоваться подобному интересу точно не стоит. В интервью The Wall Street Journal Алекс Сорос уже заявил, что не только продолжит следовать либеральным целям отца, но и расширит подход. Он намерен "помогать бороться за право на аборт, а также за равенство полов". То есть, уже по этому высказыванию понятно, что в наших государствах Сорос и его фонды будут внедрять любимые позиции НПО – ЛГБТ и феминизм.

В этом ключе радует тот факт, что глава КР Садыр Жапаров сработал на опережение, подписав на днях закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

"Закон принят в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков. В средствах массовой информации не допускается распространение информации, причиняющей вред здоровью и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, запрещенной для распространения среди детей", - говорится в обосновании к закону.

Это важный фактор, так основной упор в Кыргызстане "Фонд Сороса" делает, в первую очередь, на образовательную сферу. При этом он часто занимается тиражированием учебных материалов для школьников. Что он мог бы начать продвигать в ней с учетом своих новых "заданий", догадаться несложно. Теперь закон подобные инициативы блокирует. Это касается не только школьных заведений, но и вузов с иностранным участием. То есть, благодаря новому закону Кыргызстан сможет сохранить традиционные ценности и сберечь будущее молодежи.

АнтиРФ и антиКитай

С другой стороны Фонды Сороса заинтересованы создать препятствия для активизации кыргызско-российского сотрудничества в образовательной сфере. Тем более, после договоренностей, по которым в течение 3 лет (в 2025, 2026 и 2027 годах) Россия построит за свой счет 9 полностью укомплектованных школ в КР. Соглашение об этом было подписано в начале апреля 2023 года в Бишкеке, на 24-м заседании Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству.

Приход Фондов Сороса отразится не только на образовательных программах, но может вызвать определенное брожение в обществе. Сети Фонда Сороса имеют огромнейшую армию, где фактически создана параллельная власть из тысяч НПО, которые могут саботировать решения любой власти. Особенно активно они выступают против стратегических партнеров Кыргызстана – России и Китая. Последнее государство и вовсе под боком у нашей страны. Отсюда неподдельный интерес семьи Сороса к нашей республике.

Работать подобные гранты Фондов Сороса будут по ранее отработанной схеме. Открывается или задействуется уже созданное НПО, в него вкачиваются деньги под некий проект, которого никто не видит. Затем оно работает либо против действующей власти, либо против российско-китайских инициатив в стране. Например, в соседнем Казахстане местный Фонд "Сороса" уже преобразован в экспертно-аналитический центр CAPS Unlock (Central Asian Policy Studies).

Спонсор "цветных революций"

В КР пока такой шаг клану Сороса невыгоден. Поэтому, не стоит забывать, что Сороса давно называют финансистом и куратором "цветных революций". Нет ни одного конфликта на постсоветском пространстве, где не участвовал бы фонд Сороса. Его идея открытого общества есть везде. Эта тема стала его звездой, но в реальности Сорос – неотъемлемая часть американских спецслужб. Коллективный Сорос - это тот Сорос, который представляется 17-ю спецслужбами Америки. Они, в свою очередь, готовят хорошую базу для действий, подтверждают эксперты и политологи. А США сейчас, как никогда, выгодно создать очередной очаг напряжения под боком у Китая и России. Тем более, когда наша страна озвучила свою приверженность сближения с этими странами.

В этом ключе власти Кыргызстана делают правильные шаги, как, например, закон о запрете ЛГБТ и в сфере безопасности. Уже в ближайшем будущем это поможет сохранить не только дружеские отношения со странами-партнерами, но и стабильность в собственном государстве.