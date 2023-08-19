В китайском Сиане откроют выставочный зал Кыргызской Республики

На крупной международной туристической выставке "Великий Шелковый путь" в городе Сиань (КНР) прошла презентация инвестиционных проектов. Их китайским бизнесменам представил президент Фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике Абылкасым Шерниязов. Инвесторов заинтересовало строительство масштабной круглогодичной зоны отдыха "Baytik Mountain Resort" в тридцати километрах к югу от столицы Кыргызской Республики, которое имеет множество возможностей для инвестиций.

Об интересе к путешествиям китайских туристов в Кыргызскую Республику говорили губернатор провинции Шэньси Чжао Гань, представители других китайских провинций и мэрии Сианя. Они посетили павильон нашей страны на выставке. А сегодня наша официальная делегация во главе с заместителем министра экономики и коммерции Саматом Шатмановым обсудила развитие двустороннего сотрудничества в туристической сфере с заместителем губернатора провинции Шэньси Сюйом Минфэйем. Стороны отметили важность развития прямого авиасообщения между Бишкеком и Сианем, которое создаст больше возможностей для обмена туристами.

Также на выставке был подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом поддержки развития туризма и сианьской компанией Xi'an Aerospace Investment Future Culture and Tourism Group. В частности, подразумевается организация в Сиане "Выставочного зала туризма Кыргызской Республики", а также создание Центра туристического и делового сотрудничества.