Кризис в Афганистане: власти ждут помощи, но не исполняют обещанное

Прошло два года с момента ухода американских войск с Афганистана. 15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией страны. За это время каких-либо существенных улучшений не наблюдается. Напротив, под угрозой давления оказались национальные меньшинства, да и правительство по-прежнему далеко от обещанной ими инклюзивности. При этом талибы с неизменным упорством пытаются убедить международное сообщество, что их организация изменилась, и жизням афганцев ничего не угрожает, продолжая тем временем вводить многочисленные запреты, опираясь на законы шариата.

Давление на меньшинства

В июне этого года ООН зафиксировал увеличение нападений талибов на общины меньшинств. В документе говорится, что после захвата власти талибами активизировались боевики организации "Исламское государство Ирака и Леванта – провинция Хорасан" или ИГИЛ-ХП. Нападения террористов-смертников, совершаемые как ИГИЛ-ХП, так и другими организациями, были основной причиной гибели мирных жителей в результате применения самодельных взрывных устройств.

Ситуация в Афганистане накаляется. Прошлогоднее нападение талибов на учебный центр "Кадж", в ходе которого погибли 56 учениц-хазареек, привело к массовым выступлениям с требованиями положить конец "геноциду хазарейцев". В протестах участвуют не только хазарейцы, но и пуштуны, таджики и узбеки. Представители этих меньшинства всегда сталкивались с преследованиями, но при прежнем правительстве имели конституционно признанные права, были представлены в правительстве и парламенте. С приходом талибов им фактически приходится бороться за жизнь.

Обещанного три года ждут

В 2021 году после возвращения власти в свои руки "Талибан" пообещал мировому сообществу, что работает над формированием инклюзивного правительства. Тогда глава МИДа временного правительства страны Амир Хан Муттаки заявил СМИ: "Реформы идут полным ходом, изменения в правительстве будут", - заверил он и пообещал изменения "уже в ближайшее время".

Спустя пару лет с этого момента ситуация не только не улучшилась, но наметила регресс. И это при том, что условие по созданию инклюзивности во власти было главным условием почти всех государств по признанию законности нахождения "Талибана" "у руля" Афганистана.

"Мы хотим вести дело к полноценному дипломатическому признанию новых властей в Афганистане при понимании, что они выполнят свое обещание и создадут инклюзивное правительство не только с этноконфессиональной точки зрения. Именно политическая инклюзивность должна определять наши последующие шаги, тем более что талибы провозгласили такую свою цель",- подчеркивал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров.

Стоит отметить, что поведение талибов по отношению к международному сообществу не отличается даже минимальной логикой. С одной стороны, они пытаются найти общий язык с другими государствами, с другой – ущемляют их этнических представителей, создавая конфликтную среду. Так, например, часть "Талибана" хочет развивать мирные отношения с соседним Ираном, но вторая часть устраивает провокации против шиитов в самом Афганистане, что, естественно, не может не вызывать тревогу в Тегеране. Это касается и соседних стран – Таджикистана и Узбекистана. Первая республика серьезно озабочена скоплением различных террористических групп на сопредельной с Афганистаном границе. Власти Таджикистана неоднократно заявляли об этом на площадках ОДКБ и различных встречах по вопросам безопасности. Остается предположить, что "Талибан" не формирует правительство, потому что сформировать его не дает и внутренний разлад среди руководства "Талибана".

Гуманитарная ситуация

Пока талибы не могут разобраться в своих предпочтениях и отношении к меньшинствам, экономическая и гуманитарная ситуация в стране продолжает ухудшаться. Афганистан столкнулся с беспрецедентным гуманитарным кризисом и реальным риском системного коллапса, сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Экономический кризис в Афганистане углубляется и расширяется, более половины домохозяйств пережили экономический шок за последние шесть месяцев. В этом году 17 млн афганцев столкнутся с голодом, в том числе 6 млн находятся на опасной грани продовольственной безопасности. Это один из самых высоких показателей в мире", - сказано в отчете.

В 33 из 34 провинций и в 27 из 34 крупных городов Афганистана ситуация угрожающая, а остальные остро нуждаются, что указывает на то, что кризис распространяется по стране. С бюджетом в стране – серьезные проблемы. Уже сейчас впроголодь живет большинство населения. Чуть лучше ситуация лишь в крупных городах. Страницы СМИ уже не раз облетали фото женщин и мужчин, которые пытались продать своих маленьких дочерей и сыновей, чтобы хоть на время решить свои финансовые проблемы и спасти от голода других детей (от недоедания в Афганистане страдают 3,5 млн несовершеннолетних).

Пока талибы поздравляют друг друга с двухлетием независимости, до выполнения им условий, данных мировому сообществу, по-прежнему далеко. Портфели в правительстве талибов на данный момент распределены по этносам следующим образом: на посту и.о. главы Минсельхоза узбека Абдул-Рахмана Рашида сменил узбек Атаулла Омари. Остальные 4 непуштуна в кабульском правительстве все те же:Абдул-Салам Ханафи, вице-премьер по административным вопросам (узбек), Кари Дин Мохаммад Ханиф, и.о. министра экономики (таджик), Нуреддин Азизи, и.о. министра торговли (таджик), Мохаммад Халид Ханафи, и.о. министра поощрения желательного и запрещения предосудительного (нуристанец). Хазарейцы постов в правительстве выше замминистра все еще не получили, то же самое и на уровне губернаторов - с этническим балансом талибы не считаются. Это значит, что проблемы с гуманитарным обеспечением и легитимностью афганской власти останутся под знаком вопроса еще на неопределенное время, продолжая наносить урон гражданскому населению.