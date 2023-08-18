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"Все-таки Акылбек Жапаров гигант, он спустился по трапу как с космолета"

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- Бакыт Басарбек
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Политолог и общественный деятель Бакыт Бакетаев прокомментировал свой полет вместе с членами кабинета министров КР на борту президентского самолета в Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР) Китайской Народной Республики (КНР). Напомним, делегация во главе с Акылбеком Жапаровым находятся там с рабочим визитом.

"Полетели на старом, как моя жизнь, президентском самолёте с государственном флагом на борту.

Спинка моего кресла не фиксировалась, поэтому при взлёте я сидел, как король на именинах, полулёжа. На замечание симпатичной стюардессы, предложил ей самой его закрепить. После тщетных попыток она, слегка зардев, вежливо извинилась и уплыла в первый салон.

Некоторые крышки багажных отсеков над головой не закрывались и всё время стучали по моим истрёпанным в нелегкие времена нервам. Уставшая обивка кресел, потрёпанная на углах и кое-где порванная, как модные джинсы, навевала философские мысли о бренности бытия.

В памяти невольно возникли эпизоды, начиная с моего счастливого детства, буйной юности, взрослой пахоты и выхода на заслуженную пенсию. Вспомнил кыргызскую пословицу, что батыры в постели не умирают.

Самолёт медленно, но упорно набирал высоту, чтобы перелететь хребты Тянь-Шаня. Помощник премьера Эрнис весь полет сновал взад и вперёд по салону, носил какие-то бумаги и вызывал в первый салон разных членов делегации. Подумал, что ему не до моих экзистенциальных размышлений.

Проснулся от резко возросшего гула двигателей, шума и дребезжания в салоне. Понял, что приземлились.

Наш президентский самолёт с красивым государственным флагом, нарисованным почти на всем фюзеляже, на фоне лайнеров делегаций других стран в аэропорту Урумчи, выглядел, как видавший виды партизанский уазик. Непонятный комок в горле слегка увлажнил мои глаза. За державу обидно и я понял, что готов отдать одну мою пенсию на новый самолёт родному правительству.

Операторы с камерами, протокольщики и охрана заторопились к трапу. У самолёта выстроился кортеж из сверкающих на солнце чёрных, дорогих лимузинов, вдоль широкой красной дорожки нарядные девушки. Среди встречающих высшее руководство правительства Синьцзяна.

И все-таки, наш Премьер гигант, он спустился по трапу как с космолёта. Я убедился, что не важно, какой самолёт, важно, кто в нем прилетел!", - высказал свое мнение Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/431759
Теги:
самолеты, Бакыт Бакетаев
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