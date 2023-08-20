На выставке в Урумчи представлены более 200 видов продукции Кыргызстана

В эти дни Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики организовало участие кыргызских производителей в выставке-мероприятии "Китай - Евразия ЭКСПО товары и торговля-2023", которая продлится до 21 августа 2023 года в городе Урумчи Китайской Народной Республики, где принимает участие более 100 представителей бизнеса Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На выставке представлены более 200 видов продукции такие как:

- бутилированная вода и и национальные напитки;

- рыба, рыбная продукция;

- молоко и молочная продукция;

- кондитерские изделия;

- овощи и фрукты;

- зернобобовая продукция;

- мучные изделия;

- стекло;

- шерсть;

- ювелирные изделия;

- национальные одежды;

- натуральный мед;

- джемы и варенья;

- сушеные фрукты;

- консервированные овощи;

- алкогольные напитки;

- хенд мейды;

- сувениры и другие отечественные товары.

На торжественном открытии кыргызского павильона принял участие Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров.

В ходе данной выставки организаторы и посетители мероприятия проявили большой интерес к кыргызскому павильону где проходит презентация о нашей стране о перспективных инвестиционных проектов в сфере энергетики и туризма Кыргызской Республики, также демонстрация видеороликов о продукциях КР, а самое главное на национальном павильоне всех гостей ждет вкусная еда со всеми национальными продуктами.

Также иностранцы и гости нашего павильона удивились качеству нашей продукции и с интересом пробуют их.

Справочно:

ЭКСПО Китай-Евразия товары и торговля 2023 проходит в городе Урумчи, КНР с 17 по 21 августа 2023 года. Китайская международная торговая ярмарка успешно проводилась три раза и достигла плодотворных результатов.

В выставке приняли участие более 3700 компаний из 46 стран и регионов и 31 провинции, автономного района и муниципалитета, а количество покупателей достигло более 32 000.

Было проведено более 50 форумов и специальных мероприятий в области экономики, торговли, энергетики, науки и техники и гуманитарных наук, общая сумма контракта составила 487,332 млрд. юаней.

ЭКСПО Китай-Евразия стала важным каналом сотрудничества между Китаем и соседними странами и важным транспортным узлом экономического пояса Шелкового пути".