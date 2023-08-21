Проведите последнюю летнюю неделю с умом. Гороскоп с 21 по 27 августа

Последняя полноценная неделя календарного лета. Уже на последующей неделе начнётся календарная осень, а потому проведите летнюю неделю и ещё пока летние выходные дни с умом) В течение недели Луна будет расти, а важным событием станет начало ретроградного движения Меркурия. В четверг 24 августа, Меркурий начинает ретроградное движение, которое завершится 16 сентября. Неделя противоречивой энергетики. Вновь начнут бушевать эмоции, создавая проблемы в личных отношениях и отражаясь на работе сердца. Вновь усилиться пожарная опасность В делах возможны обманы. Риск, азарт, вызванные заманчивыми предложениями, могут привести к потерям. Но логика и рассудительность помогут направить энергию на созидание и преумножение.

Овен – играя на ваших тревогах и страхах, чересчур предприимчивые люди могут втянуть вас в авантюру, в итоге которой вы можете пострадать финансово и морально. Поверив на слово, вы рискуете навредить своей карьере, а на фоне переживаний, ещё и здоровью. Тщательно продумывая каждый свой шаг, вы сумеете выстроить стратегию, которая приведёт вас к успеху в карьере и росту доходов. Если необходимо быстро получить документы или разрешения, то займитесь этим в начале недели.

Телец – полагаясь на содействие и помощь, вы можете просчитаться. Знакомые, коллеги и даже близкие люди могут забыть о своих обещания, поставив вас в неловкое положение. Держите важные вопросы под своим контролем, и намеченные деловые или развлекательные мероприятия, пройдут успешно. Благодаря проявленной вами инициативе, смелые идеи удастся претворить в жизнь. Вероятны незапланированные поездки, а новости, полученные издалека, внесут существенные корректировки в жизнь.

Близнецы – поспешные выводы, невнимательность при работе с документами могут создать существенные трудности, расхлёбывать которые придётся довольно долго. Проявив больше ответственности, вы сумеете избежать досадных ошибок. Анализируя происходящее, продумывая каждый свой шаг, вы достигнете заметного успеха в делах, решите важные вопросы в доме, избежите тяжб, интриг. Полезными советами поделятся домочадцы.

Рак – понадеявшись на обещания различных знакомых, вы рискуете своими деньгами и репутацией. Инвестиции в совместные начинания могут как в воду кануть, а неосмотрительные высказывания создадут о вас двоякое мнение. Примите во внимание полученную информацию и советы. Вы сумеете найти им применение в своих планах, что и обеспечит успех. В начале недели ещё можно давать старт новым делам, а после среды появится шанс завершить дела, зашедшие в тупик.

Лев – споры с руководством и влиятельными людьми – бессмысленная затея. Сотрясая воздух, вы так ничего и не достигнете. Погоня за лёгкими деньгами также может сложиться не в вашу пользу. Рискованные покупки, инвестиции – угроза для вашей казны. Умерив амбиции и взявшись за работу, вы достигните значимых и позитивных результатов. Удастся сменить место работы, либо создать дополнительные источники доходов, не затрачивая финансовые ресурсы и при этом пополнив казну.

Дева – критика со стороны различных знакомых, вызвана завистью, а потому не объективна. Не отвлекайтесь по пустякам. Принимая близко их замечания, вы переутомитесь, что может привести к ухудшению здоровья. Продолжайте претворять в жизнь свои идеи и планы. Подвернётся возможность презентовать свои наработки нужным людям, что положительно отразится на карьере, повысит самооценку и решит финансовые вопросы.

Весы – праздное настроение будет мешать делам. Минутная слабость может привести к ошибкам, которые в одних случаях способны привести к потере работы, а в других к травмам. Осмотрительность и продуманность не помешает и при покупках, дабы не опустошить казну. Придерживайтесь налаженного ритма жизни, вовремя выполняя намеченные дела. Собранность и внутренняя ответственность позволят вам избежать проблем, пополнить казну и сделать намеченные преобразования в доме.

Скорпион – повышенные тона, резкие заявления могут подлить масла в огонь, распаляя конфликты с руководством, деловыми партнёрами и домочадцами. Используйте полученную информацию, советы для реализации задуманных планов. Перестав видеть во всех конкурентов, вы найдёте единомышленников, которые помогут в достижении желаемых целей. Могут сложиться непредвиденные поездки, как деловые, так и развлекательные, позволив приятно провести последние летние выходные.

Стрелец – море обещаний и необязательность как деловых партнёров, так и близких людей станут причиной сорванных встреч, неполученных документов, испорченного летнего отдыха .Интересуйтесь ходом событий, исполнения .данных вам обещаний, поторопите в начале недели влиятельных людей. У вас будет шанс вовремя получить обещанное, благодаря чему вы вовремя получите деньги успеете отдохнуть в практически последнюю полную неделю лета.

Козерог – финансовые поступления возможны, но казна при этом может стремительно опустошаться, если вы последуете за порывами эмоций и потратите деньги на развлечения, вечеринки, интрижки. Амурные знакомства несерьёзны. Направьте свою энергию на пересмотр стратегий в бизнесе и развитии Изменения, происходящие вокруг, будут требовать смелых и оригинальных решений. Вероятны незапланированные поездки и встречи. Поспешите до 24 августа с отправкой почты, посылок, товара.

Водолей – настроение домочадцев и некоторые деловых партнёров ещё нестабильно и может приводить к спорам, выяснению отношений. Возникающие конфликты будут некстати, поскольку отвлекут внимание от важных дел, при этом подталкивая на поспешные траты. Прислушайтесь к своей интуиции при совершении покупок, сделок с недвижимостью. Он подскажет укажет на наиболее подходящий вариант.

Рыбы – следите за временем. Чувствуя что праздное времяпровождение затягивается, возвращайтесь к намеченным планам, встречам. Несобранность и рассеянность могут привести к досадным ошибкам и опозданиям, что не лучшим образом отразится на вашем имидже и даже здоровье. Вовремя отвечая а сообщения, выполняя намеченную работу, вы освободите время для досуга и в приятной компании проведёте последние выходные дни этого лета.

Астролог Андрей Рязанцев