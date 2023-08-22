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Ученый указал властям Казахстана, что воды нет в Кировском водохранилище

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- Бакыт Басарбек
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Директор Кыргызского научно-исследовательского института ирригации Министерства сельского хозяйства КР Улан Чортомбаев обратился к руководству и гражданам Казахстана с просьбой с пониманием отнестись к ситуации с водой в Кировском водохранилище:

"Дорогие братья казахи!

Вы не пропускаете наши машины через таможенные посты и заставляете их стоять в длинных очередях на ваших пограничных постах. Вы объясняете это тем, что мы перестали подавать вам воду. С весны мы непрерывно подавали воду из Кировского и Орто-Токойского водохранилищ. Даже если у нас не оставалось воды, мы полностью исполнили наши обязательства в рамках соглашений и протоколов между двумя странами. Как видите, это первый спутниковый снимок Кировского водохранилища весной, когда вода была полна. Второе фото - сегодняшнее состояние. Воды нет.

Что мы можем дать вам, если нет воды? Не думайте, что мы намеренно не даем воду, имея ее. Сейчас 21-й век. Все можно увидеть через спутник. На дне этой воды остались рыбы. Если спустим эту воду, вся рыба умрет. В конце концов и у рыб есть право на жизнь. Давайте продолжим нашу работу в духе братских отношений, не чиня друг другу препятствия. Не закрывайте границы, а наоборот почаще пропускайте наши машины. Завтра снова настанет время, когда понадобится вода. "Где есть согласие, там есть и благополучие". Не будем плевать на наше благо.

С уважением, Чортомбаев Улан Тыргоотович - доктор экономических наук, доцент, профессор Российской Академии Естествознания, академик Российской Академии Естествознания. директор Кыргызского Научно-исследовательского института Ирригации Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики".


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URL: https://www.vb.kg/431801
Теги:
вода, Казахстан, Кыргызстан
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