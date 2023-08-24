"В детской онкологии социальное неравенство проявляется наиболее остро"

Детская онкология - это заболевание, где социальное неравенство проявляется наиболее остро. Об этом заявил на обсуждении вступления Кыргызстана в Глобальную инициативу по контролю детского рака медицинский эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ Виталий Смелов.

По его словам, в странах с высокими доходами 5-летняя выживаемость у детей составляет более 80%. В странах с низкими доходами - 20-30 процентов.

"Дело в том, что за последнее 10-летие накопился огромный опыт в лечении детских онкозаболеваний. В принципе система организована таким образом, что заболевание быстро диагностируется, лечение наступает быстро от тех препараторов, которые сейчас доступны, чтобы добиться высокой выживаемости. Поэтому Сент-Джуд и ВОЗ в 2018 году запустили Глобальную инициативу по поддержке стран в их стремлении снизить смертность детей от онкологических заболеваемости. В июне этого года Кыргызстан подал заявку, чтобы официально, чтобы стать членом Глобальной инициативы, но де факто страна и национальные эксперты уже участвовали в этой работе. Было сделано ряд важных исследований и действий для того чтобы определить слабые моменты в системе здравоохранения для того чтобы помочь стране справиться с этой нагрузкой, которая есть по заболеваемости детей. В июне была подана заявка и сейчас она проходит формальные процессы утверждения. Мы надеемся, что в ближайшее время она будет утверждена. Тогда мы с большим усилием можем помочь Кыргызстану.

Это миссия направлена, чтобы определиться со списками деятельности, активности, которую мы можем поддержать в рамках данной инициативы.

Сегодняшнее мероприятие проходит под патронажем первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой. Мы признательны ей за проявленный интерес.

Смысл данных мероприятий - привлечь внимание к проблеме детской онкологии. Рак у детей это редкое заболевание. Оно встречается намного реже, чем рак у взрослых. Для того чтобы разрешить проблему нужно сфокусироваться на некоторых ключевых моментах, которые включает в себя регистрацию онкозаболеваний и вести полный учет лечения ребенка, не было ли побочных эффектов от лекарств.

Если данная регистрация будет работать качественно, то мы сможем с большой эффективностью оказать помощь", - заявил в своем выступлении Смелов.