"Пояс и путь" служит мостом для развития связей между народами разных стран

После того, как председатель КНР Си Цзиньпин осенью 2013 года выдвинул инициативу совместного строительства "Пояса и пути", разные стороны общими усилиями превратили этот проект из плана в глобальное общественное благо. Построение "Пояса и пути" не только содействует экономическому развитию стран и улучшению условий жизни их народов, но и служит мостом для взаимного обучения и усиления контактов между людьми. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао".

Как отметил лидер Китая, в ходе реализации "Пояса и пути" необходимо сделать так, чтобы в отношениях между различными цивилизациями на смену отчуждению пришел взаимообмен, на смену столкновениям - взаимообучение, на смену собственному превосходству - сосуществование. Придерживаясь этой концепции и принципа "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование", КНР в течение последних 10 лет неустанно укрепляет связь между народами разных стран.

Китай и другие страны-участницы "Пояса и пути" развернули сотрудничество в сферах науки, образования, здравоохранения и народных контактов, приложив усилия для сокращения нищеты и раскрытия потенциала своего развития, проведя музыкальные фестивали, кинофестивали и книжные выставки, направив делегации, организовав совместные археологические экспедиции и углубив взаимодействие в области туризма. Все это способствовало обменам между партиями, молодежью, социальными организациями, аналитическими центрами, женщинами и регионами, а также стало предпосылкой к формированию многоуровневого механизма гуманитарного взаимодействия.

Как сообщается в материале газеты "Жэньминь жибао", к настоящему времени Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве в совместном строительстве "Пояса и пути" со 152 странами и 32 международными организациями. В рамках инициативы по созданию сообщества на Шелковом пути осуществилось более 300 проектов в сфере улучшения жизни населения стран-участниц "Пояса и пути" и было установлено почти 600 партнерских отношений между китайскими и зарубежными общественными организациями. Количество членов международных союзов дружбы театров, музеев, библиотек и художественных галерей, а также членов международного союза фестиваля искусства на Шелковом пути возросло до 500.

Помимо этого, постоянно расширяется влияние более 10 программ культурного обмена и образования, в числе которых "Путешествие по Шелковому пути" и "Мастерская Лу Баня". Эти проекты, реализуемые странами-участницами "Пояса и пути", заметно способствовали культурному обмену, пониманию и принятию различий в цивилизациях.

Быстро развивается научно-техническое сотрудничество. С момента запуска в 2017 году плана действий в области научно-технических инноваций "Пояса и пути" Китай активно сотрудничает с другими странами "Пояса и пути" в областях научно-технического обмена, построения совместных лабораторий и технопарков, а также передачи технологий. По состоянию на конец 2021 года Китай установил научно-техническое сотрудничество с 84 странами-участницами "Пояса и пути", оказал поддержку в осуществлении 1118 совместных исследовательских проектов и в общей сложности инвестировал в этот сектор 2,29 млрд юаней /419,13 млн долл. США/.

Страны, участвующие в совместном строительстве "Пояса и пути", отличаются друг от друга уровнем экономического развития и культурой. Китай, активно создающий платформу для диалога между народами и культурами, предпринял ряд усилий в целях укрепления взаимопонимания, солидарности и взаимодействия.

В частности, на саммите, посвященном 30-летию установления отношений диалога между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/, Китай выразил готовность укреплять сотрудничество с АСЕАН в областях профессионального образования и взаимного признания высшего образования и ученых степеней, увеличения квот на стипендию для молодых лидеров Китай-АСЕАН и организации молодежных лагерей. На церемонии открытия Восьмой встречи на уровне министров в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества Китай заявил о намерении тесно работать с африканскими странами над реализацией проектов в девяти направлениях, в том числе гуманитарном обмене. На первом саммите Китай-Арабские государства китайская сторона дала обещание, что КНР будет продвигать сотрудничество между 500 китайскими и арабскими предприятиями культуры и туризма и подготовит 1000 специалистов в данной области для арабских стран. Совместно с арабской стороной КНР намерена осуществить проект взаимного перевода 100 классических книг и проект сотрудничества, охватывающий 50 аудиовизуальных программ. Воплощение в жизнь китайских предложений придало новый стимул построению мира, где переплетаются и гармонично сосуществуют разные культуры.

В Пакистане возделывают китайский гибридный рис, внедряют китайские технологии по выращиванию травы "цзюньцао", культивируют китайскую цветную капусту и перец. Продолжительное развитие китайско-пакистанского сотрудничества в сельском хозяйстве приносит большую пользу сельским жителям. В городе Ангкор Камбоджи китайская команда более 20 лет выполняет работу по охране и реставрации памятников архитектуры, воссоздавая первоначальный облик древних сооружений. В Танзании были сданы в эксплуатацию возведенные при помощи китайского правительства библиотека Университета Дар-эс-Салама, Школа лидерства Джулиуса Ньерере и Профессионально-техническая школа Кагера, которые содействуют устойчивому и здоровому развитию местной экономики и общества.

Постоянное углубление гуманитарных и культурных обменов и сотрудничества позволило достичь плодотворных результатов в рамках совместного строительства "Пояса и пути". Инициатива "Пояс и путь" стала "поясом развития" и "путем к счастью", приносящим блага жителям всей планеты, а также "цивилизованной дорогой", ведущей к взаимопониманию, взаимному уважению и взаимному доверию.