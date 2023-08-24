Погода
$ 87.98 - 88.31
€ 95.20 - 96.20

"Пояс и путь" служит мостом для развития связей между народами разных стран

78  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

После того, как председатель КНР Си Цзиньпин осенью 2013 года выдвинул инициативу совместного строительства "Пояса и пути", разные стороны общими усилиями превратили этот проект из плана в глобальное общественное благо. Построение "Пояса и пути" не только содействует экономическому развитию стран и улучшению условий жизни их народов, но и служит мостом для взаимного обучения и усиления контактов между людьми. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао".

Как отметил лидер Китая, в ходе реализации "Пояса и пути" необходимо сделать так, чтобы в отношениях между различными цивилизациями на смену отчуждению пришел взаимообмен, на смену столкновениям - взаимообучение, на смену собственному превосходству - сосуществование. Придерживаясь этой концепции и принципа "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование", КНР в течение последних 10 лет неустанно укрепляет связь между народами разных стран.

Китай и другие страны-участницы "Пояса и пути" развернули сотрудничество в сферах науки, образования, здравоохранения и народных контактов, приложив усилия для сокращения нищеты и раскрытия потенциала своего развития, проведя музыкальные фестивали, кинофестивали и книжные выставки, направив делегации, организовав совместные археологические экспедиции и углубив взаимодействие в области туризма. Все это способствовало обменам между партиями, молодежью, социальными организациями, аналитическими центрами, женщинами и регионами, а также стало предпосылкой к формированию многоуровневого механизма гуманитарного взаимодействия.

Как сообщается в материале газеты "Жэньминь жибао", к настоящему времени Китай подписал более 200 документов о сотрудничестве в совместном строительстве "Пояса и пути" со 152 странами и 32 международными организациями. В рамках инициативы по созданию сообщества на Шелковом пути осуществилось более 300 проектов в сфере улучшения жизни населения стран-участниц "Пояса и пути" и было установлено почти 600 партнерских отношений между китайскими и зарубежными общественными организациями. Количество членов международных союзов дружбы театров, музеев, библиотек и художественных галерей, а также членов международного союза фестиваля искусства на Шелковом пути возросло до 500.

Помимо этого, постоянно расширяется влияние более 10 программ культурного обмена и образования, в числе которых "Путешествие по Шелковому пути" и "Мастерская Лу Баня". Эти проекты, реализуемые странами-участницами "Пояса и пути", заметно способствовали культурному обмену, пониманию и принятию различий в цивилизациях.

Быстро развивается научно-техническое сотрудничество. С момента запуска в 2017 году плана действий в области научно-технических инноваций "Пояса и пути" Китай активно сотрудничает с другими странами "Пояса и пути" в областях научно-технического обмена, построения совместных лабораторий и технопарков, а также передачи технологий. По состоянию на конец 2021 года Китай установил научно-техническое сотрудничество с 84 странами-участницами "Пояса и пути", оказал поддержку в осуществлении 1118 совместных исследовательских проектов и в общей сложности инвестировал в этот сектор 2,29 млрд юаней /419,13 млн долл. США/.

Страны, участвующие в совместном строительстве "Пояса и пути", отличаются друг от друга уровнем экономического развития и культурой. Китай, активно создающий платформу для диалога между народами и культурами, предпринял ряд усилий в целях укрепления взаимопонимания, солидарности и взаимодействия.

В частности, на саммите, посвященном 30-летию установления отношений диалога между Китаем и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/, Китай выразил готовность укреплять сотрудничество с АСЕАН в областях профессионального образования и взаимного признания высшего образования и ученых степеней, увеличения квот на стипендию для молодых лидеров Китай-АСЕАН и организации молодежных лагерей. На церемонии открытия Восьмой встречи на уровне министров в рамках Форума китайско-африканского сотрудничества Китай заявил о намерении тесно работать с африканскими странами над реализацией проектов в девяти направлениях, в том числе гуманитарном обмене. На первом саммите Китай-Арабские государства китайская сторона дала обещание, что КНР будет продвигать сотрудничество между 500 китайскими и арабскими предприятиями культуры и туризма и подготовит 1000 специалистов в данной области для арабских стран. Совместно с арабской стороной КНР намерена осуществить проект взаимного перевода 100 классических книг и проект сотрудничества, охватывающий 50 аудиовизуальных программ. Воплощение в жизнь китайских предложений придало новый стимул построению мира, где переплетаются и гармонично сосуществуют разные культуры.

В Пакистане возделывают китайский гибридный рис, внедряют китайские технологии по выращиванию травы "цзюньцао", культивируют китайскую цветную капусту и перец. Продолжительное развитие китайско-пакистанского сотрудничества в сельском хозяйстве приносит большую пользу сельским жителям. В городе Ангкор Камбоджи китайская команда более 20 лет выполняет работу по охране и реставрации памятников архитектуры, воссоздавая первоначальный облик древних сооружений. В Танзании были сданы в эксплуатацию возведенные при помощи китайского правительства библиотека Университета Дар-эс-Салама, Школа лидерства Джулиуса Ньерере и Профессионально-техническая школа Кагера, которые содействуют устойчивому и здоровому развитию местной экономики и общества.

Постоянное углубление гуманитарных и культурных обменов и сотрудничества позволило достичь плодотворных результатов в рамках совместного строительства "Пояса и пути". Инициатива "Пояс и путь" стала "поясом развития" и "путем к счастью", приносящим блага жителям всей планеты, а также "цивилизованной дорогой", ведущей к взаимопониманию, взаимному уважению и взаимному доверию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431848
Теги:
Китай, правительство, Шелковый путь, экономика, общество, инициатива
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  