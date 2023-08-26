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Какие мероприятия запланированы ко Дню Независимости Кыргызстана?

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- Бермет Таалайбекова
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Мэрия города Бишкека делится праздничной программой ко Дню Независимости Кыргызстана.

По ее данным, 31 августа 2023 года в 19:00 часов на площади Ала-Тоо запланирован концерт с участием звезд кыргызской эстрады.

Ленинский район:

31 августа 2023 года в 10:00 в новостройках "Ак-Орго", "Арча-Бешик", в парке имени Фучика пройдут соревнования по перетягиванию каната, ордо, тогуз коргоолу и шашкам.

Октябрьский район:

31 августа 2023 года в 10:00 в парке "Здоровье" пройдут соревнования по мини-футболу, волейболу, детской легкой атлетике, стритболу, эстафете, ордо, перетягиванию каната и тогуз коргоолу.

31 августа 2023 года в 10:00 в парке имени Даира Асанова состоятся соревнования по эстафете, перетягиванию каната, перетягиванию палки, ордо, тогуз коргоолу, а также соревнования по шахматам.

31 августа 2023 года в 18:00 в парке имени Дайыра Асанова пройдет фестиваль еды, музыки и напитков FOODFEST 2023. Организаторами мероприятия являются Horeca Plus, "Coca-Cola Кыргызстан".

31 августа 2023 года в 15:00 в парке "Ынтымак-2" состоится благотворительная ярмарка (ручная работа, кинопоказ, Talking Club и другие).

Первомайский район:

29 августа 2023 года в 10:00 в Бишкекском городском социальном стационаре будет организована театрально-концертная программа "Кыргызская земля – драгоценное наследие" для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

31 августа 2023 года (предварительно в 14:00 ч.) планируется открытие детской площадки с небольшой концертной программой на пересечении улиц Кайназарова/Профсоюза.

31 августа 2023 года в 12:00 в муниципальном учреждении "Коломто" будет организован праздничный обед.

31 августа 2023 года в 10:00 в новостройках "Калыс-Ордо", "Колмо", в Молодёжном парке пройдут соревнования по ордо, шахматам, перетягиванию каната, тогуз коргоолу и настольному теннису.

Свердловский район:

30 августа 2023 года в 10:00 в парке "Карагачевая роща" пройдут праздничные мероприятия. Отметим, территория парка условно разделена на 5 зон – зона культуры, развлекательно-игровых развлечений, здоровья и спорта, творчества, питания.

В зоне творчества пройдут различные мастер-классы по покраске асфальта, мольберта. На спортивной площадке состоятся соревнования по пионерболу, дартсу, шашкам, шахматам, футболу и тогуз коргоолу.

Для организации развлекательной зоны установят батут, будет курсировать детский поезд, детские машинки, будет осуществляться прокат самокатов и велосипедов. В культурной зоне будет организован праздничный концерт творческих коллективов, а в зоне фуд-корта организуют питание для гостей.

31 августа 2023 года в 10:00 на базе средней школы № 11, в микрорайоне "Учкун", в жилом массиве "Энесай", в парке "Карагачевая роща" пройдут соревнования по тогуз коргоолу, эстафете, перетягиванию каната, ордо, мини-футболу, настольному теннису.

Отметим, ко Дню независимости Кыргызской Республики в организациях образования будут установлены стенды, пройдут классные часы. В детских творческих центрах пройдут концертные программы и мастер-классы на тему "Моя Родина – Кыргызстан!".

Также в рамках мероприятий, посвященных Дню независимости Кыргызской Республики, будет проводиться разъяснительная работа среди населения о запрете убоя животных.


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URL: https://www.vb.kg/431885
Теги:
мэрия, праздник, Бишкек
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