Скончался казахстанец, на голову которого упал диван

В январе 2023 года на жителя Актау упала мебель, недавно мужчина скончался. О смерти сообщил его брат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на lada.kz.

По словам родственника, о кончине своего брата он узнал 26 августа от медиков.

"Нам пришлось приглашать специалистов из Германии и России, потому что ни один врач из Казахстана не принял его из-за осложнений с пролежнями. Куда мы только не обращались", - говорит брат скончавшегося 39-летнего мужчины.

Брат считает, что виновного в данной трагедии "прикрывают".

Напомним, диван выкинули из окна дома прямо на прохожего в Актау еще в январе 2023 года. Тогда мужчину госпитализировали в Мангистаускую областную больницу с переломом шейного позвонка.

Сообщалось, что 39-летний мужчина находится в парализованном состоянии.

В марте 2023 года сбросивший мебель на прохожего в Актау до сих пор не был установлен.