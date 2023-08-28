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В Бишкеке милиция накрыла сауну с секс-работницами

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В Бишкеке милиция накрыла сауну с секс-работницами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, ранее была получена информация, что некая женщина занимается противоправными деяниями, связанными с проституцией.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье 160 ч.1 "Содействие проституции и разврату" УК КР.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что администратор сауны, расположенной в г. Бишкек, по просьбе клиентов подыскивала девушек, предоставляющих интим-услуги, а за это она получала материальную выгоду.

В рамках уголовного дела сотрудниками ГУУР МВД проведено задержание гражданки К.Ю. 1992 г.р. жительницы столицы, являющейся администратором сауны. Задержанная доставлена и передана в следственные органы.

Проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/431907
Теги:
задержание, проституция, Бишкек, МВД
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