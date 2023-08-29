В Афганистане требуют рубить руки ворам по шариату

Неда Мохаммад Надим требует рубить руки ворам по шариату. Об этом сообщает Sputnik Афганистан.

Как заявил и.о. Министерства высшего образования "Талибана" ( Организация внесена в список запрещенных в Кыргызстане), для поддержания безопасности в стране необходимо применять наказания категории худуд - это будет иметь профилактический эффект, заставляя в дальнейшем отказываться от преступных помыслов.

Он также призвал не допускать межэтнических противоречий, которые могут стать причиной краха любого государства, а также злоупотреблений полномочиями независимо от поста.

Тем не менее, за 2 года в исполнение не приведен ни один приговор из категории худуд. Они вынесены, но не утверждены эмиром.

Худуд относятся к преступлениям, представляющим наибольшую общественную опасность. О них есть прямые упоминания в Коране и Сунне или в их отношении сформулиро­вано единодуш­ное мнение сподвижников пророка Мухаммеда.

Среди мусульман­ских пра­воведов нет согласия в том, какие преступления могут быть отнесены к катего­рии хадд. Если брать максимально полный список, то к такого рода преcтупле­ниям относятся квалифи­цированная кража, прелю­бо­деяние, ложное обвинение в прелюбодеянии, употребление спиртного, разбой, бунт, измена исламу.

38-й аят Суры 5 Священного Корана "Трапеза" гласит:

"Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах - Могущественный, Мудрый".

Источник: uzmetronom.agency