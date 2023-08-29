ГКНБ: В Баткенском РЭС выявлены финансовые махинации в сфере энергетики

В ходе мероприятий по борьбе с коррупцией выявлены финансовые махинации, связанные с потреблением электроэнергии и начислением платежей в Баткенском районом предприятии электрических сетей (РЭС). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в Баткенском районе имеется ряд некоммерческих и коммерческих абонентов, в течение долгого времени не уплачивающих за потребление электроэнергии. Отдельные из них, пользуясь покровительством работников Баткенского РЭС, освобождались от уплаты и избегали отключений. По предварительным подсчетам, в последние несколько лет ежегодно образовывались задолженности в размере до 10 млн сомов.

В целях покрытия задолженностей работники Баткенского РЭС вступали в сговор с работниками отделов образования города Баткен и Баткенского района, а также других государственных учреждений, которым незаконно начислялись платежи за формальное дополнительное потребление электроэнергии.

В итоге указанные государственные учреждения оплачивали незаконные начисления денежными средствами из государственного бюджета.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.