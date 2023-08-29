Погода
$ 88.00 - 88.31
€ 94.62 - 95.62

ГКНБ: В Баткенском РЭС выявлены финансовые махинации в сфере энергетики

242  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе мероприятий по борьбе с коррупцией выявлены финансовые махинации, связанные с потреблением электроэнергии и начислением платежей в Баткенском районом предприятии электрических сетей (РЭС). Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в Баткенском районе имеется ряд некоммерческих и коммерческих абонентов, в течение долгого времени не уплачивающих за потребление электроэнергии. Отдельные из них, пользуясь покровительством работников Баткенского РЭС, освобождались от уплаты и избегали отключений. По предварительным подсчетам, в последние несколько лет ежегодно образовывались задолженности в размере до 10 млн сомов.

В целях покрытия задолженностей работники Баткенского РЭС вступали в сговор с работниками отделов образования города Баткен и Баткенского района, а также других государственных учреждений, которым незаконно начислялись платежи за формальное дополнительное потребление электроэнергии.

В итоге указанные государственные учреждения оплачивали незаконные начисления денежными средствами из государственного бюджета.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431937
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, коррупция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  