Полюбуйтесь красивыми островами Турции в северном Эгейском море

Гёкчеада, Бозджаада и Джунда - три красивых острова Турэгей, приветствуют своих гостей с богатствами Эгейского моря уже несколько веков. Дни на островах начинаются с вкусных турецких завтраков в каменных домиках, продолжаются купанием на прекрасных пляжах и завершаются приятными ужинами в удивительных традиционных тавернах. Пока столы накрываются вековыми рецептами Турэгей, первыми подают мезе; затем знаменитые морепродукты островов занимают свои места на столе. Итак, какой из этих островов наиболее подходит именно вам? Вот несколько советов, которые, как нам кажется, могут вам помочь сделать выбор...

Бозджаада: мирный рай для горожан, желающих побыть вдали от городской суеты

Бозджаада - хорошо сохранившаяся Эгейская жемчужина, расположенная у берегов Чанаккале. Бозджаада, известная как Тенедос в мифологических текстах, славится своими кристально чистыми водами, виноградниками и винами. Первая достопримечательность, которую видно при прибытии на остров, легко доступного на паромах, отправляющихся с пристани Гейикли, - это замок Бозджаада. Вы можете посетить этот замок и сделать фотографии потрясающих пейзажей острова. Другие обязательные к посещению места на острове: музей Бозджаада, монастырь Аязма, ветряные мельницы и церковь Девы Марии. Если вы посещаете остров летом, искрящиеся волны Эгейского моря будут ждать вас. Пляж Аязма и бухта Аквариум - два из самых популярных мест для купания на острове.

Бозджаада также предлагает разнообразные активности на открытом воздухе. Вы можете насладиться морем и ветром, занимаясь виндсерфингом на пляже Чайыр, или изучить подводный мир, погрузившись в голубые глубины в тихих бухтах. Еще одно занятие на Бозджаада - посещение маяка Поленте и ветряных мельниц, расположенных на самой западной точке острова. Наслаждаться знаменитыми винами Бозджаада, наблюдая за закатом, - это впечатление, которое вы никогда не забудете. Бозджаада также предлагает уникальные маршруты через виноградники с их виноградниками и древними винодельческими традициями, которые уходят в глубь 3000 лет. На маршруте виноградников Бозджаада вы можете посетить винодельни и попробовать вина из четырех эндемичных сортов винограда острова. Кроме того, каждый год на острове проводится Фестиваль Виноградников в первые недели сентября.

Первый и единственный остров "Читтаслоу" в мире: Гёкчеада

Гёкчеада в Северном Эгейском море, у п-ова Галлиполи, - живописный Турэгей с подлинными деревнями, теплыми ветрами, пасущимися на холмах козами, чистым морем и длинными пляжами. Со всеми этими особенностями остров стал первым и единственным островом "Читтаслоу" в мире с 2011 года. Гёкчеада, одно из мест с наиболее нетронутыми бухтами и пляжами в Турции, предлагает возможности для дайвинга, серфинга и купания на своих длинных пляжах и бирюзовых водах. Вы поймете, почему тысячи серферов посещают Гёкчеада каждый год, как только узнаете, что остров имеет идеальные условия для виндсерфинга в течение 300 дней. Вы можете купаться и заниматься виндсерфингом на пляже Айдынджык с его 1200-метровым пляжем и золотистым песком на Гёкчеада. Гизли Лиман, Лаз-бей, Йылдыз-бей и Мави (Голубая) бухта - это другие нетронутые пляжи острова. Гёкчеада сочетает в себе уникальный образ жизни с покоем и также известна своей архитектурой и кухней. Самые привлекательные деревни на острове, Калекёй, Зейтинли, Тепекёй, Бадемли и Дерекёй, пленят своими столетними деревьями, холмами и аутентичными каменными домами. Отреставрированные каменные здания, выполняющие функции отелей, кафе и ресторанов деревень, стоят того, чтобы их посетить.

Сказка в Турэгее: Джунда

Джунда, остров в Северном Эгейском море, красив во все времена года, также известен как остров Али-Бей. Соединенный с материком коротким мостом, Джунда имеет очень удобный доступ. Церковь Таксиярхис - обязательная достопримечательность на острове. После реставрации в 2011 году неоклассическая церковь, построенная в 1873 году, восстановила свою первоначальную красоту: сегодня это здание является музеем имени Айвалык Рахми М. Коуча. Наслаждаясь видом с холма Ашиклар, пробуя деликатесы Джунды во двориках каменных домов после прогулки по мощеным улочкам, купаясь в известных чистых водах (Аквариум или Зеленая бухта) острова и наблюдая за красочными закатами, окрашивающими весь остров в красный цвет, - это одни из обязательных для испытания впечатлений на этом острове. Джунда известна своими вкусными мезе и салатами, приготовленными с травами, поэтому на этом острове вы можете попробовать некоторые из лучших блюд и мезе в Эгейском море. Не забудьте попробовать блюда с оливковым маслом острова, такие как морской барашек (Дениз борульчеси) и артишок, наблюдая за закатом у моря. Во время вашей поездки на Джунду вы также можете попробовать папалина, особенную рыбу острова.