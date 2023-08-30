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Президент подписал указ "О проведении Народного Курултая"

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- Бакыт Стамов
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О проведении Народного Курултая". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В целях дальнейшего укрепления основ народной власти, укрепления согласия в Кыргызской Республике, консолидации гражданского общества, развития национального сознания, решения территориальных проблем, а также устойчивого развития страны, в соответствии со статьей 11, частью 2 статьи 15 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Народном Курултае", статьями 70, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:

1. Назначить на 15 декабря 2023 года проведение Народного Курултая в городе Бишкек.

2. Утвердить:

1).квотирование 700 (семьсот) делегатов Народного Курултая согласно приложению 1;

2).временное положение об организационном комитете по проведению Народного Курултая и координации работы по выборам делегатов согласно приложению 2;

3).состав организационного комитета по проведению Народного Курултая и координации работы по выборам делегатов согласно приложению 3.

3. Организационному комитету по проведению Народного Курултая и координации работы по выборам делегатов:

1) провести соответствующую работу по координации выборов делегатов в соответствии с конституционным Законом Кыргызской Республики "О Народном Курултае";

2) принять решения, вытекающие из временного положения об организационном комитете по проведению Народного Курултая и координации работы по выборам делегатов, а также другие необходимые меры по организации и проведению Народного Курултая;

3).разработать проект регламента по проведению Народного Курултая и внести на утверждение Народного Курултая;

4) привлекать в установленном порядке к своей деятельности представителей государственных органов, органов местного самоуправления и экспертов.

4. Кабинету Министров Кыргызской Республики совместно с Управлением делами Президента Кыргызской Республики принять соответствующие меры, вытекающие из настоящего Указа.

5. Поручить организацию проведения выборов делегатов Народного Курултая полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, Министерству труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, а также объединению юридических лиц "Ассоциация "Ассамблея народа Кыргызстана" (по согласованию).

6. Министерству внутренних дел Кыргызской Республики принять меры по охране общественного порядка и безопасности в период организации и проведения выборов делегатов на местах.


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URL: https://www.vb.kg/431956
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