Президент в Оше открыл памятник Насирдину Исанову

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 31 августа, в ОшГУ открыл памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю, первому премьер-министру Кыргызстана Насирдину Исанову.

Праздничные мероприятия в Ошской области проходят в рамках празднования 80-летия со дня рождения народного героя Кыргызстана.

В выступлении Главы государства говорится (свободный перевод):

"Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие соотечественники!

Уважаемый коллектив ОшГУ!

Разрешите еще раз поздравить всех вас с Днем независимости страны, который отмечается в этом году в древнем городе Ош, имеющем 3000-летнюю историю!

В истории кыргызского народа есть целый мир людей, оставивших неизгладимый след в решающие политические периоды. Это были великие люди, творившие историю и ведущие свое общество и современников в новую эпоху. Отдавая должное их вкладу в развитие кыргызской государственности, необходимо передать их нелегкий труд в историю страны следующим поколениям. Способствуя укреплению нашей государственности, эти люди оставили яркий след, их имена широко распространились в народе.

Еще раз хочу сказать о том, что я подписал Указ о присвоении звания "Герой Кыргызской Республики" Насирдину Исанову и Абды Суеркулову, видным государственным и политическим деятелям, пользующихся уважением в народе. Стоит подробно остановиться о каждом из этих великих людей.

Помимо сегодняшнего Дня независимости в этом году на государственном уровне отмечается 80-летие Насирдина Исанова, и мы сегодня перед Ошским государственным университетом открываем памятник этому видному деятелю, чтобы увековечить его светлую память.

Пусть сегодняшнее выступление будет посвящено нашему старшему брату Насирдину Исанову.

Насирдин Исанов, являясь талантливым лидером и волевым человеком, который внес весомый вклад в государственную политику, строительство, науку, экономику страны. Его карьера началась с рядового рабочего, после чего он достиг самого высокого официального уровня. Насирдин Исанов, окончивший институт в 1966 году и получивший образование инженера-строителя, по специальному направлению, начал работать в тресте "Ошкурулуш". Именно в эти периоды в Оше были построены текстильная фабрика, новые жилые комплексы, социальные объекты. Молодой специалист Насирдин Исанов с энтузиазмом приступил к работе и писал статьи о строящихся объектах в Оше.

Султан Ибраимов, тогдашний глава Ошской области, обратил внимание на труды квалифицированного молодого специалиста, познакомился с ним и заметил, что он принадлежит к числу молодых людей, на которых возлагают большие надежды. Он был приглашен на партийные руководящие должности. Эти два сына кыргызского народа показали следующему поколению лучший пример принципа "учитель-ученик".

С 1970-х годов Насирдин Исанов занимал партийные и комсомольские должности, вошел в ряды руководителей, активно занимавшихся организацией строительства Токтогульской ГЭС. В результате упорного труда молодой лидер был избран в Верховный Совет Киргизской ССР от Баткенского избирательного округа. Он, продолжая усердно работать, занимая руководящие должности в строительной отрасли республики, смог проявить себя как принципиальный, дальновидный управленец.

Турдакун Усубалиев, возглавлявший в то время нашу республику, в своих воспоминаниях не непросто так подчеркивал, что Насирдин Исанов сформировался как прекрасный руководитель.

Как министр строительства Киргизской ССР Насирдин Исанов управлял строительством таких важных объектов республики, как золоторудный комбинат "Макмал", филармония им. Т. Сатылганова, аэропорт "Манас", Национальная библиотека, Кара-Балтинский ковровый комбинат, завод полупроводниковых материалов "Таш-Комур", площадь "Ала-Тоо" в столице, Национальная библиотека, "Белый дом" в столице.

В 1991 году Насирдину Исанову было поручено возглавить первое в истории нашей независимой республики Правительство. Предлагая его на должность главы правительства, Президент Аскар Акаев заявил, что "на сегодня нет альтернативы Насирдину Исанову по образованию, опыту и человеческим качествам".

Как известно, в то время в стране сокращалось производство, росла безработица, накапливались долги перед бюджетниками и экономикой, а сама экономика находилась в рецессии.

При этом в Верховном Совете Киргизской ССР, когда Насирдина Исанова избрали главой правительства, отметили, что предложенная должность его совершенно не радует, а наоборот, беспокоит. Возглавляя Правительство страны, он дал конкретные рекомендации по вопросу перехода от плановой экономики к рыночной. Последующие события доказали, что его рекомендации были наиболее правильными. Свой богатый опыт, глубокие знания, интуицию, управленческий талант Насирдин Исанов использовал в интересах Родины.

Насирдин Исанов твердо стоял на своей позиции в вопросе золотого рудника "Кумтор", ставшего важнейшим вопросом в истории независимой Кыргызской Республики, что добывать кыргызское золото будем только мы. Но, к сожалению, цель мошенников была достигнута, и очень прискорбно, что все это закончилось печальной судьбой Исанова. Однако в 2021 году золотой рудник "Кумтор" был полностью передан в собственность государства, который теперь он успешно работает на благо народа и на развитие страны.

Как говорится: "Даже если хороший человек уйдет, то, что он сделал, останется навсегда", наш старший брат Насирдин будет жить в нашей памяти вечно. Наш народ знает и помнит его как честного человека, который ставил интересы государства выше собственных. Такова судьба, что его заслуги перед Родиной оценены после смерти и он удостоен высшей награды страны.

Дорогие соотечественники!

Немаловажно отметить труд и высказать похвалу рабочей группе ОшГУ, которая инициировала и взялась за строительство памятника Насирдину Исанову. Я очень надеюсь, что получившие здесь образование студенты изучат исторический путь великого человека и будут двигаться вперед с патриотическим духом.

В настоящее время государство уделяет особое внимание образованию.

В прошлом году специальным Указом решили предоставить "Особый статус" 5 высшим учебным заведениям нашей страны. Среди них есть и Ошский государственный университет. Перед этими учебными заведениями была поставлена задача провести реформы в соответствии с международными стандартами, предоставив им большую организационную, финансовую и академическую автономию. Я знаю ОшГУ как учебное заведение, стремящееся к обновлению. Хочу подчеркнуть, что по инициативе университета началось строительство 7-этажной медицинской клиники. Рассчитываю, что эта клиника станет самым масштабным историческим зданием, построенным учебным заведением в истории кыргызской медицины.

Желаю, чтобы Ошский государственный университет и дальше добивался больших успехов в образовании, научных исследованиях, международном сотрудничестве, стал одним из лучших университетов мира, сплоченным сообществом покорил большие высоты.

Еще раз поздравляю всех вас с открытием памятника видному государственному деятелю, Герою Кыргызской Республики Насирдину Исанову".