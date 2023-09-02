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В Крыму умер подросток после употребления энергетика

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14-летний мальчик умер в Нижнегорском районе Крыма, предположительно, из-за отравления неизвестным веществом.

Как пишет "Mash на волне", подростка в конвульсиях утром 19 августа обнаружила мама, которая и вызвала скорую. В реанимацию его доставили уже без сознания, 21-го, когда состояние стало получше, его перевели в обычную палату и продолжили лечение, взяли анализы. Врачам в больнице он рассказал, что накануне пил энергетик Flash.

Мальчик жаловался на головную боль и слабость, обследование показало изменения в поджелудочной железе и печени, повышение уровня гормонов щитовидки. Уже 28 августа пациента стало шатать при ходьбе, он упал в обморок и оказался снова в реанимации.

На следующий день подростка должны были санавиацией перевезти в Симферополь, бригада приехала, но ему стало хуже. Спасти его не удалось. Как указывает издание, судмедэкспертиза показала, что причина смерти - энцефалопатия.

Источник: sevkor.ru


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URL: https://www.vb.kg/432000
Теги:
дети, погибшие
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