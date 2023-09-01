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Политика или религия: кто "питает" радикализм в Кыргызстане?

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- Анвар Ажиев
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Занимательную статью опубликовало одно из центральноазиатских изданий. В ней авторы задались вопросом – кому выгодно усиление радикализма в ЦА и Кыргызстане, в частности:

"Начнем с того, что экс-министр энергетики Кыргызстана Доскул Бекмурзаев сменил сферу деятельности. Теперь он намерен работать в Центре религиозного просвещения. И даже записал соответствующее видео. "Я нашел здесь то, что давно уже искал. Я верю, что молодежь, которая здесь получает образование, внесет вклад в развитие страны. С сегодняшнего дня я готов служить в этом центре", - заявил, одетый во всё белое, бывший чиновник. По его виду, в нём не узнать некогда того уверенного в себе мужчинку, гордо носившего европейский костюм.

Также добавим, что осенью прошлого года Генпрокуратура возбудила два уголовных дела на него. Д.Бекмурзаева обвиняли в отправке за счет бюджета в заграничные командировки людей, не имеющих отношения к отрасли. Второе дело возбуждено из-за ремонта оздоровительного комплекса "Теплые ключи", в ходе которого обнаружились весьма масштабные хищения. И, тогда, президент КР Садыр Жапаров отправил его в отставку.

Интересный переход по жизни, не правда ли? Из руководителя стратегической отрасли, до сотрудника религиозного центра. И судя по одеянию – непростого. И сложно сказать, как его нынешняя смиренность скажется на его уголовных делах. Возможно, что он уже откупился от государства – компенсировал весь выявленный ущерб. А может – и нет. Подождём официальной информации.

В любом случае происходящее отображаем процесс рост религиозности в Кыргызстане. Формально 90 процентов населения республики – этнические мусульмане. Из которых, соответственно, 90 процентов – сунниты. Имеются также шииты и исмаилиты. А также порядка 70 различных религиозных течений. В некоторых – сотни тысяч человек, а в других – сотня-другая.

При этом, нет четких критериев и требований контроля. Последние полтора десятка лет - полные разброд и шатания в плане контроля религиозных течений. Такое же положение сохраняется по сей день. Разные течения обзавелись своими представителями на различных уровнях власти. Среди защитников радикалов были и президенты Кыргызстана. Первый глава государства Аскар Акаев относился к ним как к обязательному элементу демократии и свободы совести и вероисповедания. Второй – Курманбек Бакиев, не успел разобраться, что за течения пришли в республику и как с ними бороться. Но, тем не менее, при нем были проведены несколько карательных операций, особенно на юге страны. Самая громкая – это штурм дома и арест муфтия Рафика Камалова. В ходе спецоперации он был убит спецназом "Альфа" Службы нацбезопасности (СНБ КР). Он обвинялся в том, что в своих проповедях призывал к этническому противостоянию кыргызов и узбеков, созданию халифата в Ферганской долине и т.п. После его смерти, мечеть "Ас-Сарахси" возглавил его сын Рашод, продолживший дело своего отца.

Через три года после гибели Рафика Камалова, вспыхнули межэтнические столкновения в Ошской и Джалал-Абадской областях Кыргызстана. Началось восстание узбекской диаспоры, которая была науськана спецслужбами Запада и религиозными радикалами. В Кыргызстане как раз случилась вторая цветная революция, и страна была на грани раскола и гражданской войны.

Этот конфликт также был разрешен за счет усердия священнослужителей из Духовного управления мусульман Российской Федерации. Они призвали стороны примириться и прекратить смертоубийство братьев по вере. Приезд богословов с третьей стороны позволил загасить попытки продолжить "джихад".

Необходимо добавить, что еще Бакиев понимал, что подобный межнациональный конфликт очень даже возможен, особенно после гибели Камалова. Власти и спецслужба республики стояли перед выбором из нескольких сценариев. Но в итоге пришли к следующему пути. Стоит добавить, что среди узбекской диаспоры было также несколько течений. Сами представители этноса говорили, что их лидеры являются еще и руководителями неких религиозных организаций, щедро снабжаемые из-за границы. Одной из главных фигур был Алишер Сабиров, на тот момент депутат парламента нескольких созывов и полковник милиции в отставке. И через его структуры в 2006-2007 году прошли около пять миллионов долларов. И если б Бакиев оставался при власти, то межэтнический конфликт лета 2010 года, силовиками был подан как противоречия между сторонниками различных течений, но никак межнациональный. Однако не получилось.

В общем, получилось так, что "Хизб ут-Тахрир" сегодня в перечне запрещенных организаций. А вот "Джамаат таблиги" - нет, хотя она и запрещена на всем пост-советском пространстве. И именно члены данного общества и завезли в марте 2020 года в республику коронавирус. Несколько сотен человек подхватили болезнь во время малого хаджа в Мекку. Несмотря на развернутый карантин, всех паломников пропустили без обязательной в подобных случаях, изоляции, мол, "святые люди" не могут никого заразить.

Также "Джамаат таблиги" внесла свою "лепту" в третью цветную революцию. Она сегодня насчитывает около 200 тысяч человек в своих рядах, что для Кыргызстана с его неполными семью миллионами населения – весьма внушительная цифра. Все они и члены их семей голосовали за партию "Биримдик", за которой стоял президент С.Жээнбеков. Тогда людей возмутил тот факт, что абсолютное большинство забрали две партии – указанная "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан". Тогда ход агитации и сам плебисцит были отмечены беспрецедентными нарушениями в пользу провластных политических организаций. Что и сподвигло остальных участников процесса выйти на улицы и требовать переголосования.

После свержения Жээнбековых, почти сразу со своей должности слетел и М.Токтомушев, против которого возбудили уголовные дела по коррупции и хищению чужих средств, допущенных во время организации паломничества в 2019 году.

Что интересно, сама "Джамаат таблиги" сегодня немного ушла в тень. Однако её юридический статус не изменился, и никто этим не занимается.

Также добавим, что в Кыргызстане сегодня обретают своих сторонников различные религиозные организации. В республике не особо понимают, как бороться с ними, потому как богословы от ДУМК не все готовы вести дискуссии с ними на должном уровне. К тому же, за этими пришлыми течениями стоят весьма богатые спонсоры… В прессе постоянно звучат сведения о задержании тех или иных лиц, якобы связанных с "Хизб ут-Тахрир". Но подобных организаций в республике уже несколько десятков! Среди них имеются и такие, образованные в странах, намного уступающие по уровню развития Кыргызстану, такие как Непал или Бангладеш. Возможно потому, что в них часть членов различных сект, намерены жить, как во времена пророка Мухаммеда. Такой образ жизни в республике проповедуют эмиссары "Йакын Инкар". Власти Кыргызстана не сразу разобрались, что это за течение. Но сегодня её внесли в черный запретный список. Однако она продолжает существовать. Хоть и подпольно.

Эти же радикалы сегодня вносят свою лепту и в антироссийские настроения. Начиная с 2015 года среди паствы активно распространяются идеи того, что "Россия в Сирии бомбит и убивает мусульман, борцов за создание халифата на Ближнем Востоке". Надо ли говорить, что подобные нарративы пишутся в Лондоне и Вашингтоне. К тому же, все эти эмиссары вербуют людей, чтобы воевали за боевиков в Сирии. Если они выживают в боевых действиях, то их стараются отправить обратно в Кыргызстан, чтобы они были готовы устраивать террористические акты и акции неповиновения властям. Сведения об их задержании появляются в прессе примерно каждую пару недель.

Сегодня радикалы берут курс на продвижение необходимости строительства халифата, где будут социальная справедливость, поддержка каждого верующего и "все друг другу братья". На фоне резкого социального разложения общества, подобные идеи находят отклик в рядах людей. Однако у каждого течения – свои нюансы, которые мешают им объединиться и развернуть широкий фронт. И данные идеи продвигаются вместе с молодежью, уезжающей из страны в поисках лучшей жизни.

В завершение добавим, что сегодня количество мечетей в Кыргызстане в полтора раза превысило количество общеобразовательных школ. Хотя 30 лет назад их было всего два с небольшим десятка. Около половины из них построены за счет иностранных спонсоров.

Недавно ГКНБ Кыргызстана разумно выступили с призывом к верующим придерживаться традиционного ислама и избегать радикальных и нетрадиционных течений. По информации пресс-центр ведомства, в рамках реализации концепции государственной политики в религиозной сфере спецслужбы проводят соответствующую работу, направленную на недопущение радикализации общества.

Отмечается, что отдельные граждане КР, получившие самостоятельное религиозное образование в третьих странах на принципах, нетрадиционных для населения республики религиозных течений, по прибытии на родину, в том числе через СМИ, начинают распространять идеологию чуждых религиозных течений, нередко выходящих за рамки законности.

"В результате в обществе появляются некие религиозные группы, основанные на принципах своих узких пониманий и не признающие учения видных ученых ислама, тем самым развивая нетерпимость к другим верующим", - говорится в сообщении".


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URL: https://www.vb.kg/432021
Теги:
религия, Центральная Азия, Кыргызстан
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