Си Цзиньпин: Необходимо приложить усилия для создания прекрасного Синьцзяна

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость приложить усилия для создания прекрасного Синьцзяна в процессе осуществления китайской модернизации, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин, заслушивая доклады о работе парткома и народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР/, а также Синьцзянского производственно-строительного корпуса, подчеркнул необходимость полностью, точно и всесторонне претворять в жизнь стратегию партии по управлению Синьцзяном, твердо закрепить понимание стратегического положения Синьцзяна в общенациональной ситуации, сосредоточиваться на общей цели, углубленно, тщательно и основательно проводить работу по соблюдению принципа верховенства закона в управлении Синьцзяном, обеспечению солидарности и стабильности, распространению и развитию культуры, повышению благосостояния населения, содействию процветанию и долгосрочному строительству Синьцзяна.

Си Цзиньпин призвал придерживаться принципа поступательного движения вперед при поддержании стабильности, прилагать постоянные и неустанные усилия к тому, чтобы в процессе осуществления китайской модернизации наилучшим образом строить солидарный, гармоничный, процветающий, могущественный, цивилизационный, прогрессивный прекрасный Синьцзян, характеризующийся гарантированием условий для спокойной жизни и работы народа и здоровой экологией.

26 августа, после участия в 15-й встрече руководителей стран БРИКС и завершения государственного визита в ЮАР, Си Цзиньпин вернулся в Китай и в городе Урумчи специально заслушал доклады о работе парткома и народного правительства СУАР, а также Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Доклады были сделаны членом Политбюро ЦК КПК, секретарем парткома КПК СУАР Ма Синжуем и другими. В отчетном заседании принял участие председатель правительства СУАР Эркин Тунияз.

После заслушивания отчетов Си Цзиньпин выступил с важной речью и одобрил достижения Синьцзяна в различных направлениях работы. Он указал, что работа, связанная с Синьцзяном, имеет особое значение в общей работе партии и государства и касается общей ситуации построения могущей державы и возрождения китайской нации. Требования ЦК КПК к работе, связанной с Синьцзяном, являются четкими и ясными. При этом они подлежат внимательному изучению и добросовестному претворению в жизнь. Необходимо прилагать усилия не только для решения актуальных проблем, которые в настоящее время влияют на развитие и стабильность Синьцзяна, но и для разработки долгосрочных планов работы, которая носит коренной, фундаментальный характер и ориентирована на долгосрочную перспективу, касается обеспечения долгосрочной стабильности и спокойствия. Следует прилагать активные усилия к разрешению различных глубоко укоренившихся противоречий и проблем.

Си Цзиньпин подчеркнул, что следует неизменно ставить на первое место поддержание социальной стабильности, усиливать единое планирование и согласование усилий по сохранению стабильности и продвижению развития с целью предоставить надежные гарантии для осуществления развития путем сохранения стабильности и содействовать стабильности путем развития. Следует ориентироваться на обеспечение долгосрочного мира и спокойствия, высоко держать знамя верховенства закона, надлежащим образом применять правовое оружие, повышать уровень законности, создавать прочный правовой фундамент для обеспечения стабильности. Необходимо усовершенствовать механизм предотвращения и устранения серьезных рисков и потенциальных опасностей, сочетать борьбу с терроризмом и сепаратизмом с реализацией принципа верховенства закона в регулярном проведении мероприятий, направленных на обеспечение стабильности, принимать комплексные меры, нацеленные на решение как поверхностных, так и глубинных проблем, и укреплять управление, направленное на устранение источников проблем. Следует в дальнейшем способствовать китаизации ислама и эффективно контролировать различную незаконную религиозную деятельность. Необходимо повышать бдительность против возможных угроз и опасностей, заблаговременно принимать меры предосторожности, тщательно и основательно выполнять все задачи, укреплять социальную стабильность, которая была достигнута нелегко.

Си Цзиньпин отметил, что укрепление сознания общности китайской нации является основной линией партии в национальной работе в новую эпоху и основной линий всей работы, проводимой в районах компактного проживания этнических меньшинств. Следует предпринять практические меры по укреплению сознания общности китайской нации. Будь то принятие законов, нормативных актов или политических установок и мер, необходимо ориентироваться на укрепление общности китайской нации и усиление сознания общности китайской нации и рассматривать это в качестве первостепенной задачи. Следует решительно проводить обучение общенациональному языку и письменности, постепенно повышать сознание и способность народа в овладении государственным общепринятым языком и письменностью. Необходимо интенсифицировать работу по охране и использованию исторических памятников и объектов культурного наследия с тем, чтобы ориентировать кадровых работников и народные массы на формирование правильного взгляда на государство, нацию, историю и религию. Си Цзиньпин призвал усилить просвещение молодежи и подростков в области современной цивилизации и популяризацию среди них научных знаний, ориентировать их на активное включение в современную цивилизованную жизнь. Он подчеркнул необходимость активно продвигать урбанизацию нового типа, в которой центральное место занимает человек, повысить степень агрегирования населения и производства, ускорять строительство взаимосвязанных социальных структур и среды жилых микрорайонов, способствовать взаимным контактам, обменам и интеграции между представителями всех этнических групп.

Си Цзиньпин подчеркнул, что при формировании новой архитектоники развития, продвижении высококачественного развития и китайской модернизации перед Синьцзяном открываются новые возможности для достижения новых успехов. Основываясь на особенностях местных ресурсов, географических преимуществах и производственной базе, необходимо всемерно продвигать научно-технические инновации, культивировать и расширять специфические и преимущественные индустрии, активно развивать нарождающиеся отрасли производства, ускоренными темпами создавать модернизированную промышленную систему, отражающую местные особенности и преимущества Синьцзяна. А также направлять Синьцзян в русло высококачественного развития, чтобы вместе со всей страной всесторонне построить модернизированное социалистическое государство. Перед сельскими районами Синьцзяна стоит наиболее сложная задача по достижению социальной стабильности и высококачественного развития всего автономного района. Необходимо рассматривать закрепление и расширение результатов интенсивной ликвидации бедности и стимулирование подъема села в качестве важной составляющей развития. Нужно увеличивать интенсивность работы по экономическому развитию и улучшению жизни народа, усиливать строительство гидротехнических сооружений и оптимизацию размещения водных ресурсов, надо активно развивать парки современных сельскохозяйственных производств, фотоэлектрические и другие индустриальные парки, культивировать и развивать новые полюсы экономического роста, на основе ресурсообеспеченности на месте. Необходимо наладить работу по оказанию шефской поддержки, укреплять промышленное сотрудничество и усиливать обмен персоналом между Синьцзяном и внутренними районами страны, поощрять и направлять жителей Синьцзяна на трудоустройство во внутренние районы страны, поощрять и поддерживать население внутренних районов страны в открытии бизнеса и обустройстве в Синьцзяне. Необходимо выявлять уникальные географические преимущества Синьцзяна, активно обслуживать новую архитектонику развития и интегрироваться в нее, эффективно вести работу по открытости внешнему миру с учетом местных реалий, ускорять строительство ключевого района для реализации инициативы "Пояс и путь", чтобы Синьцзян стал плацдармом для открытости Китая на запад.

Как указал Си Цзиньпин, для того, чтобы должным образом выполнить работу, связанную с Синьцзяном, необходимо перенести рабочие силы на низовые звенья. Он призвал членов КПК и кадровых работников углубляться в низы и в гущу масс, организационные системы и рабочие силы должны напрямую добраться до низовых структур и пополнить силы в низах и на переднем крае работы. Следует усилить низовые партийные организации и обеспечить всеобщий охват низовыми парторганизациями, решить проблему со слабостью и расхлябанностью в некоторых низовых парторганизациях. Необходимо оптимизировать механизм, связанный с отбором кадров в качестве первых секретарей сельских комитетов КПК и направлением рабочих бригад в нуждающиеся деревни, а также усилить работу по подготовке местных кадров. Следует распространять и развивать "опыт поселка Фэнцяо" в новую эпоху, точно узнать жалобы и претензии народных масс, своевременно разрешить их трудности и противоречия.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость усиливать позитивную пропаганду, демонстрировать новый имидж и новый облик Синьцзяна, который открыт для внешнего мира и полон уверенности в себе. Следует активно рассказывать историю о Синьцзяне в новую эпоху по разным каналам и в разных формах, целенаправленно опровергать ложные, отрицательные и вредные слухи об этом регионе. Необходимо наращивать открытость Синьцзяна в сфере туризма, поощряя приток китайских и иностранных путешественников.

Си Цзиньпин отметил необходимость претворять в жизнь политические меры, определенные ЦК КПК, придерживаться концепции "Синьцзянский производственно-строительный корпус и СУАР - одна шахматная доска", ускоренными темпами продвигать их интегрированное развитие в таких областях, как борьба с терроризмом, обеспечение стабильности, экономическое развитие, защита экологии, национальная сплоченность, подготовка кадров и специалистов и т. д.

Си Цзиньпин подчеркнул, что ключом для успешного выполнения работы, связанной с Синьцзяном, является отстаивание всестороннего руководства со стороны КПК и всемерное укрепление партийного строительства. Следует неукоснительно защищать авторитет ЦК КПК и поддерживать его единое централизованное руководство, решительно претворять в жизнь решения и планы ЦК КПК. Нужно внимательно обобщать успешный опыт первого раунда тематических воспитательных мероприятий и высококачественно продвигать второй раунд, а также с учетом реалий Синьцзяна форсировать изучение кадровым составом теории и политики, чтобы повышать способность руководящих кадров всех уровней на обследование и изучение, толкование политики, выполнение работы и поддерживание связей с народом. Необходимо усиливать политическое строительство кадрового состава, устрожать политическую дисциплину и укреплять политическую позицию. Следует учащать обоюдный обмен между кадрами из Синьцзяна и кадрами из центральных государственных органов и внутренних районов, совершенствовать практику временного исполнения обязанностей и назначения на должность, улучшать кадровую структуру и повышать профессиональные квалификации. Нужно продолжать углублять работу по выправлению стиля и устрожению дисциплины, а также борьбу с коррупцией, чтобы создать чистую и честную политическую экосистему.