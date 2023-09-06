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ЮНИСЕФ просит правительства ЦА принять стандарты воздуха ВОЗ

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- Светлана Лаптева
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Пресс-служба ЮНИСЕФ распространила обращение к правительствам, в том числе и Центральной Азии, в котором сообщается, что от причин, связанных с загрязнением воздуха, в Европе и Центральной Азии каждую неделю умирают более 90 младенцев. В связи с чем они обращается к правительствам с настоятельным призывом принять стандарты качества воздуха, соответствующие рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха, поскольку загрязнение воздуха в настоящее время является одной из основных причин смерти детей в регионе.

"В 2019 году в регионе Европы и Центральной Азии от причин, связанных с загрязнением воздуха, умерли более 5,800 детей и подростков. Согласно новому анализу данных, представленному в опубликованной сегодня ЮНИСЕФ аналитической записке, подавляющему большинству из них – 85 процентам – не исполнилось и одного года, что эквивалентно смерти 90 младенцев в неделю.

"При загрязнении воздуха самое тяжелое бремя ложится на самые маленькие легкие: оно наносит серьезнейший ущерб здоровью и развитию детей, а иногда и лишает их жизни", – заявила Реджина де Доминичис, Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии.

"Снижение уровня загрязнения воздуха и воздействия токсичных веществ на детей имеет решающее значение для обеспечения защиты здоровья детей и их обществ, что приведет к сокращению расходов на здравоохранение, повышению качества обучения и производительности труда, а также к созданию более безопасной и чистой окружающей среды для всех".

В докладе "Задыхающееся детство: тревожные признаки воздействия загрязнения воздуха на детей в Европе и Центральной Азии" отмечается, что дети, подвергающиеся воздействию загрязненного воздуха, сталкиваются с повышенным риском возникновения серьезных проблем со здоровьем, включая острые респираторные заболевания, такие как пневмония, что особенно опасно для младенцев и детей младшего возраста.

Вдыхание загрязненного воздуха наносит длительный ущерб легким детей, что приводит к повышению риска развития астмы и возникновения хронических респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака. Как отмечается в аналитической записке, загрязнение воздуха может привести к неврологическим расстройствам в более позднем возрасте в результате ранних повреждений мозга у детей.

В силу своих физических особенностей дети подвергаются более сильному, чем взрослые, воздействию загрязнения воздуха поскольку они дышат в два раза быстрее и часто дышат ртом, вбирая в себя больший объем загрязняющих веществ. Дети часто находятся ближе к земле, где накапливаются загрязняющие вещества. В аналитической записке отмечается, что дети физиологически более уязвимы к загрязнению воздуха, чем взрослые, поскольку их мозг, легкие и другие органы подвержены воспалениям и повреждениям в период быстрого развития.

В Европе и Центральной Азии загрязнение воздуха – частицы РМ2,5 и РМ10 – в основном обусловлено бытовыми и коммерческими причинами, в том числе использованием каменного угля и других видов ископаемого топлива для отопления и приготовления пищи.

В целях предотвращения дальнейшего ухудшения качества воздуха ЮНИСЕФ призывает правительства повысить эффективность политики и инвестиций для ускорения перехода к использованию экологически чистых, эффективных источников энергии и видов транспорта во всех секторах. В число предлагаемых решений входят меры по содействию энергоэффективности и обеспечению доступа к экологически чистой энергии, меры по подготовке специалистов в области первичной медико-санитарной помощи для обследования детей и выявления заболеваний, связанных с загрязнением воздуха, а также меры по расширению масштабов и ускорению темпов осуществления планов в области снижения показателей загрязнения воздуха на национальном и муниципальном уровнях.

В целях обеспечения защиты детей от вредного воздействия ЮНИСЕФ призывает правительства создавать и поддерживать системы мониторинга качества воздуха вблизи детских садов и школ, а также предоставлять информацию общественности, отмечая уровни загрязнения воздуха, опасные для детей и беременных женщин.

ЮНИСЕФ работает в странах Европы и Центральной Азии, занимаясь сбором данных о распространенности и воздействии загрязнения воздуха, а также помогает разрабатывать и внедрять решения, направленные на защиту детей от дальнейшего воздействия загрязненного воздуха.

Примечание: Региональные оценки основаны на новом анализе данных о Глобальном бремени болезней 2019 года. ЮНИСЕФ опубликует новые глобальные данные позднее в этом году.

ЮНИСЕФ приветствует предложение Европейской комиссии о введении новых более жестких стандартов качества воздуха и призывает членов Европейского парламента принять к 2030 году документ со стандартами, полностью соответствующими Рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха.

ЮНИСЕФ работает в крайне трудных условиях, с тем чтобы охватить наиболее обездоленных детей в мире. Мы осуществляем свою деятельность в 190 странах и территориях на благо каждого ребенка, повсюду в мире, стремясь сделать его лучше для всех.

С дополнительной информацией о ЮНИСЕФ и его деятельности можно ознакомиться на сайте: www.unicef.org.


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URL: https://www.vb.kg/432066
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