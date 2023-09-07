В Кызыл-Кие открылся современный диагностический комплекс

В городе Кызыл-Кие Баткенской области открылся современный частный медицинско-диагностический комплекс. Об этом сообщает пресс-служба Российско-Кыргызского Фонда развития.

Директор клиники Касымбек Орозалиев рассказал, что возведение здания они начали своим силами. В определенный момент им понадобились средства на завершение строительства и покупку высокотехнологичного оборудования. "Мы подготовили проект, обратились в Российско-Кыргызский Фонд развития и получили от него $460 тысяч", – сообщил он.

В медцентре 37 коек для стационарного лечения и оказывают различные услуги, включая проведение эндоурологических, эндохирургических, эндотравматологических операций и аппаратной медицинской диагностики. На первом этаже – поликлиника, способная ежедневно принимать более 200 человек. С пациентами работают специалисты высокого уровня.

Ранее специализированных медучреждений по оперированию урологических заболеваний в Баткенской области не было, и многим пациентам приходилось ездить в Бишкек, Ош или Узбекистан. Теперь, благодаря новому медцентру (единственному учреждению такого рода в Баткенской области), они могут проходить полный курс лечения у себя в регионе. "У нас также лечатся больные из Ошской и Джалал-Абадской областей. Чтобы попасть к нам, некоторые из них проезжают 400 километров", – отметил Касымбек Орозалиев.

"Баткенская область для нас – особый регион. Еще два года назад у Фонда здесь не было ни одного крупного проекта. Сегодня реализуем уже шесть проектов: по строительству малой ГЭС, заводов по производству стройматериалов, газобетона и кирпича. И, конечно, занимаемся социальными проектами, которые для Баткенской области особенно актуальны", – сказал Председатель Правления РКФР Артем Новиков.

Заместитель полномочного представителя Президента КР в Баткенской области Тимур Мадяров отметил, что социальные проекты Фонда в этом регионе вносят большой вклад в укрепление здоровья населения и развитие всей страны.