Три боевика ликвидированы на границе Таджикистана и Афганистана

Три члена международной террористической организации "Джамаат Ансаруллах", проникшие на территорию Таджикистана из Афганистана, были ликвидированы подразделением Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики. Об этом сегодня, 6 сентября, сообщает пресс-служба ведомства РТ.

Согласно официальной информации, в ночь с 29 на 30 августа трое членов террористической организации незаконно проникли из Афганистана в окрестности селения Кеврон Дарвазского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

"Данный факт своевременно был выявлен органами ГКНБ и специальная антитеррористическая группа прибыла на место незаконного пересечения границы. Место нахождения и маршруты передвижения террористов были взяты под наблюдение, террористы окружены. Утром 5 сентября, антитеррористическая группа ГКНБ взяла в кольцо местонахождения боевиков, решительно потребовав от них бросить оружие и сдаться. Террористы на данное требование не отреагировали и первыми открыли огонь из имеющегося оружия. После чего, в результате контртеррористической операции трое членов террористической группы были ликвидированы", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что кроме имеющегося при себе оружия, террористы также заранее переправили из соседней страны и разместили в схронах крупную партию вооружения, боевой амуниции и взрывчатых веществ, денежные средства и средства связи для осуществления террористических актов.

ГКНБ Таджикистана напоминает, что это не первые попытки членов террористической группы "Ансорулло" дестабилизировать обстановку в республике. Ранее, 26 апреля текущего года два члена указанной организации с целью совершения террористического акта, незаконно пересекли линию государственной границы Таджикистана и Афганистана на участке Дашти Язгулям Ванчского района. В результате проведения антитеррористической операции террористы были нейтрализованы.

"Анализ и оценка имеющихся достоверных данных свидетельствует о том, что эти террористические акции были целенаправленно спланированы спецслужбами. Указанные террористические группы под руководством этих структур прошли боевую подготовку. Были обеспечены военным снаряжением, взрывчатыми веществами, финансами", - далее говорится в заявлении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.

Источник: eadaily.com