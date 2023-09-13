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Канат Ботбаев: Экономия электроэнергии начинается с высоких тарифов

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- Светлана Лаптева
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Эксперт международной программы по развитию энергетики, экономист Канат Ботбаев считает, что Кыргызстану нужна четкая внятная стратегия развития экономики и энергетики, а также политическая воля и жесткая экономия электроэнергии, которая начинается с высоких тарифов, чтобы избавиться от синдрома зимних отключений электроэнергии.

Канат Ботбаев - потомственный энергетик, его отец Болот Асанович Ботбаев - заслуженный энергетик, всю жизнь посвятивший развитию этой отрасли и занимавшийся разработкой возобновляемых источников энергии: малых и ветровых ГЭС.

"В этом году моему отцу, Болоту Асановичу Ботбаеву - заслуженному работнику промышленности и энергетику - исполнилось бы 80 лет. Он умер в 1999 году. В энергетической сфере во многом работы моего отца и других энергетиков его поколения заложили основу сегодняшнего энергетического комплекса Кыргызстана. Я горжусь, что многие его разработки, проекты в чем-то опередили свое время. Для него еще тогда возобновляемая энергетика была страстью и смыслом жизни", - рассказал Ботбаев.


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URL: https://www.vb.kg/432109
Теги:
энергетика, Кыргызстан
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