Ильхам Алиев назвал условие для открытия движения по Лачинской дороге

Власти Азербайджана могут разрешить использование Лачинской дороги, связывающей Армению с Карабахом, после открытия альтернативного маршрута Агдам - Ханкенди. Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом он подчеркнул, что после открытия дороги Агдам - Ханкенди дорога Лачин - Ханкенди может использоваться при соблюдении таможенного и пограничного режима.

Весь мир, в том числе и Кыргызстан, с тревогой наблюдает за последним разгоревшимся конфликтом между Арменией и Азербайджаном вокруг так называемого Лачинского коридора.

Как отметил в беседе с vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг так называемого "Лачинского коридора", дороги, расположенной на суверенной территории Азербайджана, не имеющей экстерриториального статуса, Азербайджан разрешил движение по этой дороге в соответствии со своими обязательствами по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

Однако Армения использовала этот маршрут, который был предназначен исключительно для гуманитарных целей, для такой незаконной военной деятельности, как ротация своих почти десяти тысяч вооруженных формирований, незаконно находящихся на территории Азербайджана, переброска оружия, боеприпасов и противопехотных мин, а также для незаконной добычи и перемещения природных ресурсов с этой территории.

Из-за несоблюдения Арменией условий Трехстороннего соглашения 23 апреля этого года Азербайджан, осуществляя свое неотъемлемое право по защите суверенитета и безопасности, установил пограничный контрольно-пропускной пункт в начале дороги Лачин на условной государственной границе с Арменией. Армения не смогла смириться с реальностью лишения возможности снабжения и содержания своих не полностью выведенных вооруженных сил на территории Азербайджана, незаконной добычи его природных ресурсов и начала кампанию по манипулированию и введению в заблуждение международного сообщества.

Однако вопреки попыткам Армении представить блокпост Азербайджана в Лачине незаконным, Международный суд своим постановлением от 6 июля 2023 года единогласно и окончательно отклонил апелляцию Армении относительно вывода азербайджанского персонала с Лачинской дороги и таким образом отверг заявление Армении о незаконности погранперехода и требование его ликвидации.

Фактически же после создания пограничного пункта перемещение гражданского населения из Карабахского района Азербайджана в Армению значительно возросло. До момента нападения ВС Армении 15 июня 2023 года на пограничников и сопровождающих российских миротворцев через контрольно-пропускной пункт уже прошло более 2000 человек. В результате нападения один азербайджанский пограничник был тяжело ранен.

Это нападение было направлено не только против азербайджанских пограничников, но и представляло прямую угрозу для сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) и гражданских лиц, проходящих в то время через контрольно-пропускной пункт. Как сообщается, вооруженная провокация произошла в момент, когда Красный Крест сопровождал группу жителей Карабаха, направлявшихся в Армению по медицинским целям. Цель же атаки заключалась в том, чтобы подорвать успешное функционирование Лачинской дороги и пограничного пункта.

Армения в очередной раз прибегла к ложным обвинениям о том, что Азербайджан намеренно блокирует Лачинскую дорогу и отказывается предоставить гарантии от возможности подобных инцидентов в будущем. Азербайджан неоднократно призывал Армению к сотрудничеству через пограничные и таможенные органы, способствуя беспрепятственному и безопасному трансграничному перемещению лиц, грузов и услуг. Эти призывы Азербайджана до сих пор остаются без ответа со стороны Армении.

Несмотря на упрямство и безрассудные попытки Армении использовать автоколонны Красного Креста для контрабанды определенных товаров двойного назначения, а также для снабжения своих незаконных вооруженных формирований в Азербайджане, Баку продолжил содействовать беспрепятственному проезду карабахских армян в Армению для неотложных медицинских целей. Что касается контрабанды, то эта акция, подрывающая гуманитарный мандат и репутацию Красного Креста, была публично признана организацией.

В свете непримиримой позиции Армении Азербайджан активизировал свое сотрудничество с Красным Крестом по использованию таких альтернативных и более коротких маршрутов, как северный путь в Ханкенди через Агдам для доставки гуманитарных грузов в Карабахский экономический регион из других частей Азербайджана.

В этом контексте важно подчеркнуть, что председатель Европейского совета Шарль Мишель в своем публичном выступлении после встречи Президента Алиева и Премьер-министра Пашиняна в Брюсселе призвал использовать маршрут Агдам-Ханкенди как важный компонент в обеспечении надлежащего удовлетворения основных потребностей жителей Карабаха.

После серии интенсивных консультаций и усилий челночной дипломатии были наконец-то достигнуты договоренности относительно доставки гуманитарного груза различными маршрутами в Карабахскую экономическую зону, а также организации встречи спецпредставителя Азербайджана с представителями местного армянского населения.

В первом случае бетонные блоки и все другие физические барьеры, воздвигнутые армянской стороной на дороге Агдам-Ханкенди, должны были быть сняты, чтобы Красный Крест мог доставить гуманитарный груз для удовлетворения потребностей местных жителей. Это должно было произойти с помощью усиления использования Лачинской дороги Красным Крестом в течение 24 часов. Все вовлеченные стороны были готовы реализовать сделку на практике.

Во-вторых, планировалась встреча со спецпредставителем Азербайджана и представителями местных армянских жителей в азербайджанском городе Евлах. К сожалению, уклоняясь от обязательств по нормализации процесса, Армения в последний момент, а именно 5 августа 2023 года, отступила от обоих соглашений.

Армения искусственно разжигает напряженность, пропагандируя этническую ненависть, фальсифицируя факты, и продолжает инсценировать наличие "блокад" и "гуманитарных кризисов".

Как известно, недавно в центре внимания мирового сообщества было экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное гуманитарной ситуации в Карабахе. Заседание созвали по просьбе Еревана, точнее, по жалобе на якобы острую нехватку продовольствия для армянских жителей неподконтрольной Баку части Карабаха из-за блокирования Лачинской дороги. Представители Армении обвинили Азербайджан ни много ни мало в геноциде проживающих в Карабахе армян.

Но после выступления постпреда Азербайджана при ООН Яшара Алиева, показавшего видеоматериалы по этому факту, выложенные самими армянами в соцсетях, возникли серьезные сомнения в правдивости предоставленной армянской стороной информации о положении в Карабахе. Из них видно, что люди празднуют различные годовщины, свадьбы, дни рождения, отмечают другие приятные события, а лица участников торжеств веселые и счастливые. Эти видеоматериалы решительно опровергают заявления о том, что люди там голодают и страдают от гуманитарного кризиса.

Предъявив фото жителей Ханкенди, которые сидят за обильно накрытыми столами, в то время как официальный Ереван кричит о смертельном голоде, постпред Азербайджана Алиев сделал вполне логичный вывод – утверждения о гуманитарном кризисе в регионе ни что иное, как часть политической кампании. В итоге ООН не нашла черную кошку в темной комнате, и попытка Еревана обвинить Азербайджан в геноциде провалилась.

Постпред Азербайджана при ООН Яшар Алиев также напомнил, что Баку предлагает Армении использовать для провоза гуманитарных грузов в Карабах альтернативную Лачинской дороге - дорогу Агдам-Ханкенди. Но от этого предложения Ереван почему-то отказывается и требует свободного проезда именно по Лачинской дороге.

На днях помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провел экскурсию для зарубежных дипломатов и наглядно продемонстрировал потенциал дороги Агдам-Ханкенди, которая является исторически значимой еще со времен СССР. Гаджиев заявил, что именно с этой дороги может начаться реинтеграция карабахских армян в Азербайджан.

Как показывает развитие событий, Ереван старается привлечь в конфликт внешние силы и до бесконечности затянуть процесс нормализации и подписания мирного договора.

Вечный вопрос, зачем Армения нагнетает обстановку, игнорируя мирные инициативы Азербайджана. Причина кроется в том, что изначальные цели Армении нисколько не изменились. Она просто ожидает более подходящего момента, а для этого интернационализирует вопрос и тем самым затягивает процесс мирного договора, как затягивала весь переговорный процесс в течение 30 лет, чтобы, если повезет, опять поднять на повестку дня пресловутый вопрос статуса. А этому уже больше не быть.

Хотелось бы напомнить, что Армения неоднократно признавала Карабах территорией Азербайджана. Это было и во время переговоров под эгидой ЕС в октябре 2022 года, и в мае 2023 года. Гарантия же безопасности армян, проживающих в Карабахе, объявлена со стороны Азербайджана на всех переговорных процессах и закреплена Трехсторонним соглашением от 10 ноября 2020 года, которое является фундаментом решения данного вопроса.

Несмотря на то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда говорит о том, что армянское население является полномочными гражданами Азербайджана, Армения на весь мир трубит о том, что Азербайджан якобы держит в блокаде армянское население Карабаха и там настоящий гуманитарный кризис.

Именно в такой ситуации Азербайджан через Общество Красного Полумесяца страны отправил 40 тонн муки для армянского населения Карабаха. Но уже больше недели этот груз простаивает на дороге Агдам-Ханкенди. Перекрывшие трассу армянские сепаратисты заявляют, что "ни при каких обстоятельствах, даже если будут умирать от голода", этот груз не пропустят. И, как правильно отметил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, ситуация вокруг Лачинской дороги носит не гуманитарный, а политический характер.

И в самом деле, если армянам в Ханкенди не хватает хлеба, то почему туда не пропускают десятки тонн муки ждущим на расстоянии всего 20 километров? То есть трескучая армянская пропаганда об "опасности голодной смерти, нависшей над армянами Карабаха", является типичной политической спекуляцией, цель которой помешать Азербайджану восстановить полный суверенитет над своей территорией.

Азербайджан всего-навсего требует, чтобы все было в соответствии с правилами международного таможенного и пограничного режима. Смысл азербайджанского предложения заключается в том, что если дорога Агдам-Ханкенди заработает и по ней начнется беспрепятственное движение, в том числе перевозка товаров и грузов, необходимых для обеспечения потребностей карабахских армян, то товары, перевозимые из Армении по дороге Лачин-Ханкенди, согласно таможенному законодательству Азербайджана, подпадут под категорию импортных товаров.

То есть если армяне Карабаха захотят привезти из Армении в Ханкенди какие-то товары, то они смогут это сделать, оформив соответствующую документацию и заплатив ввозные пошлины. Импортировать товары из Армении могут как физические, так и юридические лица. Именно поэтому данный импорт не может осуществляться структурами сепаратистского режима в Карабахе. Для того, чтобы грузы из Армении попали в Азербайджан, должна быть создана соответствующая инфраструктура, то есть таможенный терминал.

Согласно международным гуманитарным нормам, любая гуманитарная помощь, адресованная той или иной стране, освобождается от таможенных пошлин. Однако Азербайджан не объявлял о гуманитарной катастрофе на части своей территории, временно входящей в зону ответственности российских миротворческих сил. И, соответственно, не призывал к оказанию иностранной гуманитарной помощи. Что же касается заявлений представителей сепаратистского режима в Ханкенди о так называемом "гуманитарном кризисе", то под ними нет ровным счетом никаких оснований, поскольку Азербайджан готов бесперебойно обеспечивать карабахских армян всем необходимым, осуществляя поставки по дороге Агдам-Ханкенди.

Азербайджан пресекает любые попытки восстановить Лачинский коридор, или другими словами, тот беспредел, беззаконность и бесконтрольность, которые действовали на государственной границе суверенного государства. Требование Баку заключается только в следующем: необходимо начать процесс реинтеграции в правовое пространство Азербайджана, который должен сопровождаться ликвидацией сепаратистского режима в Ханкенди, а также всех незаконных вооруженных формирований, напрямую финансируемых Арменией.

Другим не менее важным моментом, я даже сказал бы очень важным моментом, является то, что когда говорят о Лачинской дороге, при этом стараются вообще забыть об открытии дороги Нахчывань. В 9-ом пункте Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года предусмотрено – "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств, грузов в обоих направлениях".