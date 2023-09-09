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В РИПКиППР появилась современная видеостудия

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках проекта "Образование для будущего", реализуемым Министерством образования и науки, при финансовой поддержке Всемирного банка было закуплено оборудование для видеостудии Республиканскому институту повышения квалификации и переподготовки педогогических работников. Об этом сообщает пресс-служба данного проекта.

По ее данным, теперь институт сможет создавать высококачественные образовательные материалы, такие как видеоуроки и видеолекции. Видеостудия дает возможность учителям и педагогам использовать современные методики обучения, включая дистанционное обучение, вебинары, мультимедийные материалы и создавать свои интерактивные уроки.

"Это, в свою очередь, способствует улучшению качества обучения и повышению профессиональной компетентности преподавателей, а также поможет привлечь студентов и преподавателей, желающих обучаться и преподавать в современной образовательной среде", - говорится в пресс-релизе.


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URL: https://www.vb.kg/432144
Теги:
Всемирный банк, Министерство образования, информационные технологии, Кыргызстан, учителя
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