Кыргызстанец в США разработал приложение для инвестирования в акции

Кыргызстанец Акылбек Апаитов совместно с Эндрю Маркусом в США разработал приложение "Kappa: Stocks screener" для сотовых телефонов, с помощью которого пользователи могут делать сложные методы инвестирования в акции компаний с Уолл-стрит.

Как рассказал Акылбек Апаитов в интервью СМИ, их целью было раскрыть "тайные знания" о методах инвестирования, которые используются в крупных инвестиционных фондах на Уолл-стрит.

"Я бы провел параллель с компьютерами. Пятьдесят лет назад это были большие машины, которыми управляли техники. Теперь у каждого есть компьютер в кармане, и он пользуется им пальцами. То же самое и с инвестициями. Пришло время сделать его доступным для всех", - сказал Апаитов.