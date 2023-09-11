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Кыргызстанец в США разработал приложение для инвестирования в акции

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- Бакыт Басарбек
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Кыргызстанец Акылбек Апаитов совместно с Эндрю Маркусом в США разработал приложение "Kappa: Stocks screener" для сотовых телефонов, с помощью которого пользователи могут делать сложные методы инвестирования в акции компаний с Уолл-стрит.

Как рассказал Акылбек Апаитов в интервью СМИ, их целью было раскрыть "тайные знания" о методах инвестирования, которые используются в крупных инвестиционных фондах на Уолл-стрит.

"Я бы провел параллель с компьютерами. Пятьдесят лет назад это были большие машины, которыми управляли техники. Теперь у каждого есть компьютер в кармане, и он пользуется им пальцами. То же самое и с инвестициями. Пришло время сделать его доступным для всех", - сказал Апаитов.


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URL: https://www.vb.kg/432192
Теги:
акции, США, Кыргызстан
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