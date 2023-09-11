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В бизнес-центре "Россия" выявили подпольное обменное бюро

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- Бакыт Басарбек
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Граждане Кыргызской Республики и Российской Федерации в бизнес-центре "Россия", расположенного в Бишкеке, организовали подпольное обменное бюро по обмену и отправке денежных средств, а также покупке криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"По вышеуказанным фактам ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по ст. 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

В рамках материалов уголовного дела отдельные граждане водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся соответствующие дополнительные следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/432195
Теги:
ГКНБ, Бишкек, уголовное дело, криптовалюта
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