В бизнес-центре "Россия" выявили подпольное обменное бюро

Граждане Кыргызской Республики и Российской Федерации в бизнес-центре "Россия", расположенного в Бишкеке, организовали подпольное обменное бюро по обмену и отправке денежных средств, а также покупке криптовалюты. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"По вышеуказанным фактам ГКНБ КР было возбуждено уголовное дело по ст. 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

В рамках материалов уголовного дела отдельные граждане водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся соответствующие дополнительные следственно-оперативные мероприятия".