"Смотрящий за районом" занимался перебросом наркотиков в колонию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, оперативники получили информацию, что некий гражданин ранее неоднократно судимый, занимается перебросом наркотических веществ в места лишения свободы. Данный факт зарегистрирован в ОВД. На основании полученных данных проводилась дальнейшая разработка.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, по подозрению в совершении противозаконных действий задержан гражданин А.О. 1976 года рождения, житель Чуйской области, ранее неоднократно судимый. Указанный гражданин поддерживает тесные связи с авторитетами преступного мира, имеет криминальный статус "смотрящего" за районом. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли наркотики. В рамках возбужденного уголовного дела (статья 283 УК КР) проводятся следственные мероприятия.

Проверяется причастность некоторых лиц к организации канала поставки наркотических средств в места лишения свободы.