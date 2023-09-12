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"Смотрящий за районом" занимался перебросом наркотиков в колонию

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- Бактыгуль Акжолова
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"Смотрящий за районом" занимался перебросом наркотиков в колонию. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, оперативники получили информацию, что некий гражданин ранее неоднократно судимый, занимается перебросом наркотических веществ в места лишения свободы. Данный факт зарегистрирован в ОВД. На основании полученных данных проводилась дальнейшая разработка.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, по подозрению в совершении противозаконных действий задержан гражданин А.О. 1976 года рождения, житель Чуйской области, ранее неоднократно судимый. Указанный гражданин поддерживает тесные связи с авторитетами преступного мира, имеет криминальный статус "смотрящего" за районом. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли наркотики. В рамках возбужденного уголовного дела (статья 283 УК КР) проводятся следственные мероприятия.

Проверяется причастность некоторых лиц к организации канала поставки наркотических средств в места лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/432202
Теги:
задержание, колонии, наркотики, Чуйская область, МВД
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