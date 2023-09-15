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Жумабек Сулайманов: С раннего возраста необходимо проводить скрининг слуха

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- Назгуль Абдыразакова
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С раннего возраста необходимо проводить скрининг слуха. Об этом редакции vb.kg рассказал заведующий кафедрой повышения квалификации КГМА, Сулайманов Жумабек во время II Всемирного Конгресса по ушным шумам, который прошел в Бишкеке.

По его словам, если пациенту ставится диагноз, его начинают готовить к кохлеарной имплантации.

"Она показана детям с врожденной тугоухостью. Данный метод проводится в возрасте с 2-х до 4 лет. К нам прибыли специалисты из разных стран мира. Наши польские коллеги на протяжении многих лет оказывают Кыргызстану многостороннюю помощь. Глухота – это очень серьезная социальная проблема, и медики из Польши вносят вклад в борьбу с этим недугом", – сообщил Сулайманов.


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URL: https://www.vb.kg/432252
Теги:
дети, Польша, Бишкек, здоровье, конгресс
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