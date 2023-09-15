Спасатели из КР принимают участие в международных соревнованиях

В Казахстане стартовали международные соревнования спасателей "Қазқұтқару-2023". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в спасательном многоборье принимают участие спасательные подразделения Организации тюркских государств – Кыргызстана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана и Узбекистана.

В ходе торжественной церемонии открытия состоялись показательные выступления аварийно-спасательных служб по проведению поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях и сооружениях, в горной местности, ликвидации аварии на авиа и железнодорожном транспорте, на химически опасном объекте, тушению пожара и спасению пострадавших на акватории.

Отметим, данное мероприятие проводятся с целью совершенствования навыков проведения поисковых и аварийно-спасательных работ, а также обмена опытом и совершенствования профессиональных навыков участников соревнований.

Международные состязания спасателей продлятся до 20 сентября. От Кыргызстана в международных соревнованиях принимают участие спасательный отряд Государственного Центра подготовки спасателей МЧС.