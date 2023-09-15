Погода
$ 88.48 - 88.76
€ 93.92 - 94.92

Спасатели из КР принимают участие в международных соревнованиях

78  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Казахстане стартовали международные соревнования спасателей "Қазқұтқару-2023". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, в спасательном многоборье принимают участие спасательные подразделения Организации тюркских государств – Кыргызстана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана и Узбекистана.

В ходе торжественной церемонии открытия состоялись показательные выступления аварийно-спасательных служб по проведению поисково-спасательных работ в разрушенных зданиях и сооружениях, в горной местности, ликвидации аварии на авиа и железнодорожном транспорте, на химически опасном объекте, тушению пожара и спасению пострадавших на акватории.

Отметим, данное мероприятие проводятся с целью совершенствования навыков проведения поисковых и аварийно-спасательных работ, а также обмена опытом и совершенствования профессиональных навыков участников соревнований.

Международные состязания спасателей продлятся до 20 сентября. От Кыргызстана в международных соревнованиях принимают участие спасательный отряд Государственного Центра подготовки спасателей МЧС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432255
Теги:
Казахстан, спасатели, Кыргызстан, Соревнования, МЧС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  