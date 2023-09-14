Международный аэропорт "Манас"" закупил собственные самолеты

Международный аэропорт "Манас" по инициативе президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова впервые закупил два собственных воздушных суда за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба авиапредприятия.

Официальная церемония подписания Договора воздушных судов типа Dash-8-400 состоялась 10 сентября в Брюсселе с компанией-производителем De Haviland Aircraft of Canada.

В подписании данного договора принял участие Председатель Правления ОАО "МАМ", Манасбек Самидинов. Это соглашение стало возможным благодаря решительным усилиям руководства аэропорта. Приобретение этих самолетов стало ключевым шагом в развитии гражданской авиации Кыргызской Республики, и позволило расширить и охватить внутренние маршрутные сети и значительно повысить уровень авиационного обслуживания населения.

Компания De Haviland Aircraft of Canada осуществит поставку двух самолетов в мае следующего года. В этот период будут проведены работы по их модификации с учетом законодательства Кыргызской Республики и по согласно требованиям Гражданской Авиации Кыргызстана.

С приобретением самолетов ОАО "МАМ" нацелено на решение социальных проблем, среди которых наивысший приоритет уделяется вопросам, связанным с доступностью и стоимостью авиабилетов на внутренних рейсах.