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Международный аэропорт "Манас"" закупил собственные самолеты

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- Бакыт Басарбек
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Международный аэропорт "Манас" по инициативе президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова впервые закупил два собственных воздушных суда за свой счет. Об этом сообщает пресс-служба авиапредприятия.

Официальная церемония подписания Договора воздушных судов типа Dash-8-400 состоялась 10 сентября в Брюсселе с компанией-производителем De Haviland Aircraft of Canada.

В подписании данного договора принял участие Председатель Правления ОАО "МАМ", Манасбек Самидинов. Это соглашение стало возможным благодаря решительным усилиям руководства аэропорта. Приобретение этих самолетов стало ключевым шагом в развитии гражданской авиации Кыргызской Республики, и позволило расширить и охватить внутренние маршрутные сети и значительно повысить уровень авиационного обслуживания населения.

Компания De Haviland Aircraft of Canada осуществит поставку двух самолетов в мае следующего года. В этот период будут проведены работы по их модификации с учетом законодательства Кыргызской Республики и по согласно требованиям Гражданской Авиации Кыргызстана.

С приобретением самолетов ОАО "МАМ" нацелено на решение социальных проблем, среди которых наивысший приоритет уделяется вопросам, связанным с доступностью и стоимостью авиабилетов на внутренних рейсах.


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URL: https://www.vb.kg/432273
Теги:
самолеты, Аэропорт "Манас"
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