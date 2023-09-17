Стартовал конкурс по истории "Россия и Кыргызстан: территория дружбы"

11 сентября 2023 года стартовал Международный конкурс по истории "Россия и Кыргызстан: территория дружбы и доверия" для учителей и учеников школ Кыргызстана. Конкурс задуман как площадка для обсуждения историко-культурных связей России и Кыргызстана, продвижения вклада России и Кыргызстана в формирование дружественных и добрососедских отношений, сохранения истории совместных успехов и достижений, общей исторической памяти. Организатор конкурса Общественный Фонд "Международный институт развития коммуникаций – МИР Восток".

Среди основных целей конкурса: 1)стимулировать изучение российско-кыргызских отношений; 2) способствовать аналитическому осмыслению содержания российско-кыргызских отношений в разные исторические периоды; 3) способствовать изучению вклада России и Кыргызстана в формированиедружественных и добрососедских отношений; 4) совершенствовать методическую деятельность учителей и развитие творческого потенциала учеников и педагогов общеобразовательных организаций.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- лучший школьный проект (подразумеваются самые разнообразные виды проектной деятельности учителей и учеников) – номинация для команды педагог + ученики;

- лучший открытый урок для младшей школы – номинация для педагогов младшей школы;

- лучший открытый урок для средней и старшей школы – номинация для педагогов средней и старшей школы.

Подать заявку на участие в конкурсе могут:

• педагоги общеобразовательных учреждений (младшей, средней и старшей школы);

• учащиеся общеобразовательных учреждений 1-11 классов в команде с педагогом.

Сроки проведения конкурса: 11 сентября – 15 декабря 2023 г.

Конкурс будет проводиться в три этапа:

I этап – подача заявок и отбор по анкетам (до 1 октября 2023 г.);

II этап – подача видеороликов по проектам, видеоуроков, отбор и оценка видеоматериалов конкурсной комиссией. Фонд "МИР Восток" оказывает содействие в проведении профессиональной съемки (1 октября – 20 ноября 2023 г.);

III этап – подведение итогов и награждение на Фестивале конкурса "Россия и Кыргызстан: территория дружбы и доверия" (15 декабря 2023 г.).

Рабочие языки конкурса: русский (возможна подача анкет/заявок на кыргызском языке с переводом), презентации на кыргызском языке (с переводом).

Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация участников: для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 октября 2023 года направить в организационный комитет заполненную заявку на e-mail: konkurs.mirvostok@gmail.com_(моб.тел.+996705501290, Молдокеева Алина Болотбековна) в электронном виде.

Заявка должна содержать:

ФИО учителя (класс и должность)

ФИО учеников (класс)

Название образовательного учреждения, место расположения ОУ, ФИО директора, контактные данные

Название проекта/урока

Описание проекта/урока

Мотивационное письмо для участия в конкурсе

Адрес электронной почты, номер телефона учителя, по которым Оргкомитет сможет связаться по вопросам проведения конкурса

Согласие на обработку персональных данных

Контакты организаторов:

Адрес: ул. Турусбекова, д. 109/2, каб. 405, Бишкек, Кыргызская Республика.

Тел.: +996705501290 (Молдокеева Алина Болотбековна)

Е-mail: konkurs.mirvostok@gmail.com