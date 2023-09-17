Погода
$ 88.57 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

Стартовал конкурс по истории "Россия и Кыргызстан: территория дружбы"

172  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

11 сентября 2023 года стартовал Международный конкурс по истории "Россия и Кыргызстан: территория дружбы и доверия" для учителей и учеников школ Кыргызстана. Конкурс задуман как площадка для обсуждения историко-культурных связей России и Кыргызстана, продвижения вклада России и Кыргызстана в формирование дружественных и добрососедских отношений, сохранения истории совместных успехов и достижений, общей исторической памяти. Организатор конкурса Общественный Фонд "Международный институт развития коммуникаций – МИР Восток".

Среди основных целей конкурса: 1)стимулировать изучение российско-кыргызских отношений; 2) способствовать аналитическому осмыслению содержания российско-кыргызских отношений в разные исторические периоды; 3) способствовать изучению вклада России и Кыргызстана в формированиедружественных и добрососедских отношений; 4) совершенствовать методическую деятельность учителей и развитие творческого потенциала учеников и педагогов общеобразовательных организаций.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

- лучший школьный проект (подразумеваются самые разнообразные виды проектной деятельности учителей и учеников) – номинация для команды педагог + ученики;

- лучший открытый урок для младшей школы – номинация для педагогов младшей школы;

- лучший открытый урок для средней и старшей школы – номинация для педагогов средней и старшей школы.

Подать заявку на участие в конкурсе могут:

• педагоги общеобразовательных учреждений (младшей, средней и старшей школы);

• учащиеся общеобразовательных учреждений 1-11 классов в команде с педагогом.

Сроки проведения конкурса: 11 сентября – 15 декабря 2023 г.

Конкурс будет проводиться в три этапа:

I этап – подача заявок и отбор по анкетам (до 1 октября 2023 г.);

II этап – подача видеороликов по проектам, видеоуроков, отбор и оценка видеоматериалов конкурсной комиссией. Фонд "МИР Восток" оказывает содействие в проведении профессиональной съемки (1 октября – 20 ноября 2023 г.);

III этап – подведение итогов и награждение на Фестивале конкурса "Россия и Кыргызстан: территория дружбы и доверия" (15 декабря 2023 г.).

Рабочие языки конкурса: русский (возможна подача анкет/заявок на кыргызском языке с переводом), презентации на кыргызском языке (с переводом).

Порядок подачи заявок на участие в конференции и регистрация участников: для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 октября 2023 года направить в организационный комитет заполненную заявку на e-mail: konkurs.mirvostok@gmail.com_(моб.тел.+996705501290, Молдокеева Алина Болотбековна) в электронном виде.

Заявка должна содержать:

ФИО учителя (класс и должность)

ФИО учеников (класс)

Название образовательного учреждения, место расположения ОУ, ФИО директора, контактные данные

Название проекта/урока

Описание проекта/урока

Мотивационное письмо для участия в конкурсе

Адрес электронной почты, номер телефона учителя, по которым Оргкомитет сможет связаться по вопросам проведения конкурса

Согласие на обработку персональных данных

Контакты организаторов:

Адрес: ул. Турусбекова, д. 109/2, каб. 405, Бишкек, Кыргызская Республика.

Тел.: +996705501290 (Молдокеева Алина Болотбековна)

Е-mail: konkurs.mirvostok@gmail.com


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432284
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  