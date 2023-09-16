В Кара-Балте при получении взятки задержан старший судебный исполнитель

ГКНБ 15 сентября 2023 года задержан с поличным в служебном кабинете Жайылского районного суда в момент получения денежных средств в сумме 26 тысяч сомов старший судебный исполнитель ПССИ Жайылского района Р.К.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, подозреваемому предъявлено обвинение ст. 343 ч.1 "Вымогательство взятки" УК КР,

"Ранее старший судебный исполнитель ПССИ Жайылского района Р.К. наложил арест на квартиру и магазин принадлежащий Т.К. в городе Кара-Балта. Последний вымогал 500 долларов США за положительное решение вопроса у гражданина Т.К. в рамках исполнительного производства по наложению ареста на недвижимость.

Задержанный Р.К. согласно ст.96 УПК КР водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время Управлением ГКНБ КР по Чуйской области проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела".