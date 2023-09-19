Погода
$ 88.51 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

3200 иностранных студентов КГМА получат Полис ОМС: что дает страховка

1048  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор Бишкекского территориального управления Фонда ОМС Тимур Омурчиев подписал договор с Индирой Кудайбергеновой, ректором Кыргызской государственной медицинской академией им. И. Ахунбаева (КГМА) по обязательному медицинскому страхованию 3200 иностранных студентов, обучающихся в данном учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, договор позволит охватить всех иностранных студентов, обучающихся в КГМА, Полисами ОМС, который гарантирует застрахованным студентам льготные медицинские услуги по Программе государственных гарантий, как и нашим гражданам Кыргызстана при обращении в организациии здравоохранения г. Бишкек.

Полис ОМС позволит каждому иностранному студенту, обратившемуся в медицинские учреждения бесплатно пройти осмотр, консультацию и назначение лечения специалистов, в том числе процедуры инъекций (без предоставления лекарств и шприцов), проведение базовых и дополнительных анализов и исследований, проведение прививок, а также медицинского осмотра один раз в год. Кроме этого, как застрахованным, будут доступны льготные лекарства со скидкой до 50%. При госпитализации в стационар иностранные студенты смогут вносить сооплату среднего уровня, в то время, как незастрахованные граждане вносят максимальную стоимость

Ректор Индира Кудайбергенова отметила, что здоровье каждого студента обучающегося в КГМА является приоритетным и наличие государственного медицинского страхования, Полиса ОМС, даст им возможность получать медицинские услуги и доступ к государственным медицинским учреждениям.

Фонд обязательного медицинского страхования продолжает работать по обеспечению доступности медицинской помощи для всех категорий граждан, в том числе и студентов высших и средних образовательных учреждений.

Напоминаем, что все незастрахованные граждане Кыргызстане, а также иностранные граждане, в том числе иностранные студенты подлежат обязательному медицинскому страхованию, согласно вступившему в силу закона КР от 10 апреля 2023 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432354
Теги:
студенты, Кыргызстан, здоровье, ФОМС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  