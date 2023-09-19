3200 иностранных студентов КГМА получат Полис ОМС: что дает страховка

Директор Бишкекского территориального управления Фонда ОМС Тимур Омурчиев подписал договор с Индирой Кудайбергеновой, ректором Кыргызской государственной медицинской академией им. И. Ахунбаева (КГМА) по обязательному медицинскому страхованию 3200 иностранных студентов, обучающихся в данном учебном заведении. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По ее данным, договор позволит охватить всех иностранных студентов, обучающихся в КГМА, Полисами ОМС, который гарантирует застрахованным студентам льготные медицинские услуги по Программе государственных гарантий, как и нашим гражданам Кыргызстана при обращении в организациии здравоохранения г. Бишкек.

Полис ОМС позволит каждому иностранному студенту, обратившемуся в медицинские учреждения бесплатно пройти осмотр, консультацию и назначение лечения специалистов, в том числе процедуры инъекций (без предоставления лекарств и шприцов), проведение базовых и дополнительных анализов и исследований, проведение прививок, а также медицинского осмотра один раз в год. Кроме этого, как застрахованным, будут доступны льготные лекарства со скидкой до 50%. При госпитализации в стационар иностранные студенты смогут вносить сооплату среднего уровня, в то время, как незастрахованные граждане вносят максимальную стоимость

Ректор Индира Кудайбергенова отметила, что здоровье каждого студента обучающегося в КГМА является приоритетным и наличие государственного медицинского страхования, Полиса ОМС, даст им возможность получать медицинские услуги и доступ к государственным медицинским учреждениям.

Фонд обязательного медицинского страхования продолжает работать по обеспечению доступности медицинской помощи для всех категорий граждан, в том числе и студентов высших и средних образовательных учреждений.

Напоминаем, что все незастрахованные граждане Кыргызстане, а также иностранные граждане, в том числе иностранные студенты подлежат обязательному медицинскому страхованию, согласно вступившему в силу закона КР от 10 апреля 2023 года.