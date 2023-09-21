ЕС осудил военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и призвал стороны вернуться к переговорам, говорится в заявлении ЕС, опубликованном во вторник, 19 сентября, сообщает DW.

"Европейский Союз осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и в других точках Карабаха. ЕС сожалеет о человеческих жертвах, вызванных эскалацией конфликта. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к прекращению нынешних военных действий Азербайджана", - говорится в документе.

"Насилие необходимо прекратить, чтобы создать благоприятную среду для переговоров о мире и нормализации. Для достижения согласованных результатов необходима искренняя приверженность всех сторон. ЕС по-прежнему полностью заинтересован в содействии диалогу", - заявили в Евросоюзе.

"Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить подлинный диалог между Баку и карабахскими армянами", - написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

"Антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в том числе ее столицы Степанакерта. Горожане сообщают о массированном артобстреле города и воздушной тревоге. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе. В свою очередь в Ереване утверждают, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет.

Минобороны Азербайджана заявило, что наносит удары исключительно по военным целям с применением "высокоточного оружия". Ереван назвал действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией" и призвал Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению боевых действий Азербайджаном. Премьер Армении Никол Пашинян собрал Совбез республики.

Москва призвала и Баку и Ереван остановить кровопролитие, вернуться к дипломатии и обеспечить безопасность миротворцам. Россия подтверждает приверженность российско-армянскому союзничеству и "готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию", также заявила представитель МИД России Мария Захарова.