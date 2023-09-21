Погода
$ 88.54 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

ЕС осудил военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе

455  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Европейский Союз осудил военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и призвал стороны вернуться к переговорам, говорится в заявлении ЕС, опубликованном во вторник, 19 сентября, сообщает DW.

"Европейский Союз осуждает военную эскалацию вдоль линии соприкосновения и в других точках Карабаха. ЕС сожалеет о человеческих жертвах, вызванных эскалацией конфликта. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к прекращению нынешних военных действий Азербайджана", - говорится в документе.

"Насилие необходимо прекратить, чтобы создать благоприятную среду для переговоров о мире и нормализации. Для достижения согласованных результатов необходима искренняя приверженность всех сторон. ЕС по-прежнему полностью заинтересован в содействии диалогу", - заявили в Евросоюзе.

"Военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены, чтобы обеспечить подлинный диалог между Баку и карабахскими армянами", - написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

"Антитеррористические мероприятия" Азербайджана в Карабахе

Утром 19 сентября Азербайджан объявил о проведении "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе и начал обстреливать территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в том числе ее столицы Степанакерта. Горожане сообщают о массированном артобстреле города и воздушной тревоге. Баку заявил, что требует вывода армянских войск и "смены режима" в регионе. В свою очередь в Ереване утверждают, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет.

Минобороны Азербайджана заявило, что наносит удары исключительно по военным целям с применением "высокоточного оружия". Ереван назвал действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией" и призвал Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению боевых действий Азербайджаном. Премьер Армении Никол Пашинян собрал Совбез республики.

Москва призвала и Баку и Ереван остановить кровопролитие, вернуться к дипломатии и обеспечить безопасность миротворцам. Россия подтверждает приверженность российско-армянскому союзничеству и "готовность наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию", также заявила представитель МИД России Мария Захарова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432369
Теги:
Азербайджан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  