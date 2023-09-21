Женщине с отрезанными ухом и носом провели операцию

21 сентября 2023 года послеоперационное состояние пациентки, которая поступила в Национальный госпиталь из Центра общеврачебной практики Сокулук, оценивается как средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, в общей сложности операция продолжалась около восьми часов.

Пострадавшая переведена из отделения реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии, находится под наблюдением медработников.

По данным ГУВД Чуйской области, 20 сентября в милицию поступило сообщение из села Селекционное Сокулукского района о том, что в больницу доставлена гражданка Н.А 1987 года рождения, которая получила тяжёлые ножевые ранения.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района, возбуждено уголовное дело по статье 130 УК Кыргызской Республики ("Причинение тяжкого вреда здоровью").

Подозреваемый по данному факту задержан, им оказался гражданин Э.А. 1984 года рождения, который в ИВС.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Также милиция сообщает, что 1 сентября 2022 года пострадавшая уже обращалась в милицию с заявлением о том, что бывший муж изнасиловал ее.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 154 УК Кыргызской Республики ("Изнасилование"), Э.А. был задержан, ему предъявили обвинение, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было направлено на судебное рассмотрение.

По итогам рассмотрения уголовное дело было прекращено в связи с тем, что потерпевшая обратилась со встречным заявлением. 31 января 2023 года женщина вновь обратилась в правоохранительные органы об изнасиловании со стороны бывшего мужа.

31 января А.Э. на основании статей 96-97 УПК Кыргызской Республики ему было предъявлено обвинение, и дело было направлено на рассмотрение в Сокулукский районный суд.

В ходе судебного разбирательства в Сокулукском районном суде обвиняемый был осужден с применением пробации, но Э.А. обжаловал приговор в Чуйском областном суде.