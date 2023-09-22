Погода
$ 88.40 - 88.76
€ 93.70 - 94.70

В Минобороны КР отметили День государственного языка

142  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии Дня государственного языка в Министерстве обороны КР проведено торжественное мероприятие, посвященное этой дате, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие прошло на территории воинской части Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики, в нем приняли участие первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики, полковник Алмазбек Карасартов и личный состав органов управления Министерства обороны КР.

Управление информационного обеспечения МО КР сообщает, что поздравляя личный состав с праздником, полковник Карасартов отметил, что во всех учреждениях и воинских частях Министерства обороны делопроизводство ведется на государственном языке. Кыргызскому языку придается большое значение не только в День государственного языка, но и в повседневной жизни, мероприятия по строевой, боевой подготовке проводятся на государственном языке в полном объеме и развитие нашего родного языка является одной из главных задач оборонного ведомства.

В ходе мероприятия был представлен доклад о текущей работе по совершенствованию государственного языка в оборонном ведомстве. Военнослужащие внёсшие вклад в совершенствование государственного языка были награждены грамотами и ценными подарками.

Торжество завершилось концертной программой с участием военнослужащих Центрального аппарата Министерства обороны, где они зачитывали стихи, пословицы и поговорки о родном языке, под аккомпанемент комуза исполнили песни, а в исполнении артистов Центрального Дома армии ВС КР прозвучали кыргызские популярные композиции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432423
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  