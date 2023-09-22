В Минобороны КР отметили День государственного языка

В преддверии Дня государственного языка в Министерстве обороны КР проведено торжественное мероприятие, посвященное этой дате, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие прошло на территории воинской части Национальной гвардии Вооруженных Сил Кыргызской Республики, в нем приняли участие первый заместитель министра обороны Кыргызской Республики, полковник Алмазбек Карасартов и личный состав органов управления Министерства обороны КР.

Управление информационного обеспечения МО КР сообщает, что поздравляя личный состав с праздником, полковник Карасартов отметил, что во всех учреждениях и воинских частях Министерства обороны делопроизводство ведется на государственном языке. Кыргызскому языку придается большое значение не только в День государственного языка, но и в повседневной жизни, мероприятия по строевой, боевой подготовке проводятся на государственном языке в полном объеме и развитие нашего родного языка является одной из главных задач оборонного ведомства.

В ходе мероприятия был представлен доклад о текущей работе по совершенствованию государственного языка в оборонном ведомстве. Военнослужащие внёсшие вклад в совершенствование государственного языка были награждены грамотами и ценными подарками.

Торжество завершилось концертной программой с участием военнослужащих Центрального аппарата Министерства обороны, где они зачитывали стихи, пословицы и поговорки о родном языке, под аккомпанемент комуза исполнили песни, а в исполнении артистов Центрального Дома армии ВС КР прозвучали кыргызские популярные композиции.