От работников до бизнесменов: как складывается жизнь кыргызстанцев в РФ

Трудовая миграция давно стала частью жизни кыргызстанцев. Для многих наших граждан Россия представляет собой страну возможностей и обещание более процветающего будущего. В результате тысячи кыргызстанцев ежегодно уезжают в поисках работы в Российскую Федерацию.

Основной движущей силой этой массовой миграции являются ограниченные экономические перспективы внутри Кыргызстана в сочетании с привлекательностью более высокой заработной платы и доступных возможностей трудоустройства в России.

Несмотря на официальную статистику, указывающую на относительно низкий уровень безработицы в нашей республике в 3,1% от численности рабочей силы или 78 тысяч человек, эта цифра не соответствует действительности. Реальность такова, что почти 46% населения трудоспособного возраста ищет работу за границей. Среди этих внешних рынков труда Россия занимает первое место. Согласно официальным данным, в РФ трудоустроено около миллиона граждан Кыргызстана, но неофициально это число уже давно перевалило за миллионную отметку.

Для кыргызских трудовых мигрантов российский рынок открывает широкий спектр экономических возможностей. Многие находят работу в различных секторах, получая более высокую заработную плату, чем та, что доступна у них на родине.

"К сожалению, сегодня в Кыргызстане нет достаточно рабочих мест, и наши граждане вынуждены уезжать на заработки в разные страны. Сегодня наши мигранты трудятся как в соседних странах, так и дальнем зарубежье. Конечно, большинство в России. По разным оценкам на заработках сегодня находятся более миллиона наших соотечественников. с учетом того, что в Кыргызстане число работников всего оценивается около 3 млн человек - это большая цифра. Кыргызстанцы за рубежом трудятся в разных секторах экономики: это и сфера обслуживание - дворниками, моют посуду и т.д. Но немало и тех, кто работает на высокотехнологичных производствах, в промышленности", - говорит президент Ассоциации рынков Кыргызстана Сергей Пономарев.

Тот факт, что Россия служит основным рынком труда для Кыргызстана, объясняется несколькими факторами. Во-первых, Россия большая страна и там всегда есть спрос на рабочую силу. Несмотря на ежегодную трудовую миграцию из различных регионов, включая государства Центральной Азии, вакансии неизменно остаются открытыми. Во-вторых, Кыргызстан может похвастаться одним из самых высоких уровней владения русским языком среди стран ЦА, что способствует более плавной адаптации кыргызстанцев на российском рынке труда. Наконец, наши страны развивают давние дружественные партнерские отношения, способствующие расширению сотрудничества в деловых кругах.

Таким образом, Кыргызстан быстро превратился из поставщика низкоквалифицированной рабочей силы на российский рынок в источник молодых специалистов, вносящих свой вклад в различные секторы российской экономики. Несмотря на то, что часть наших граждан по-прежнему работают в сфере обслуживания и строительства в Российской Федерации, с каждым годом становится все больше историй успеха, когда наши соотечественники открывают свой бизнес, привнося в повседневную жизнь России кыргызский колорит. Такая глубокая интеграция в российское общество может быть объяснена благоприятными условиями, которые Российская Федерация предоставляет трудящимся-мигрантам, позволяя им процветать и развиваться в чужой стране.

Многие граждане Кыргызстана, которые первоначально начинали свою карьеру в России в качестве простых рабочих, поднялись по карьерной лестнице и стали владельцами своих строительных фирм, магазинов и промышленных предприятий. И, что очень важно, теперь главное, они инвестируют миллиарды сомов в экономику своей родины. Республика ежегодно получает миллиарды долларов денежных переводов от мигрантов, причем большинство из них поступает из России. В 2022 году эти денежные переводы составили почти 3 миллиарда долларов, из которых более 90% были переведены нашими работниками в России.

Денежные переводы от трудящихся-мигрантов играют ключевую роль в поддержке их семей и стимулировании экономики Кыргызстана. Эти средства способствуют повышению уровня жизни, образованию, здравоохранению и развитию инфраструктуры.

"Трудовые мигранты сегодня поддерживают государственный бюджет, и семейный бюджет свои близких. Это колоссальная помощь стране, она крайне важна для республики", - считает Сергей Пономарев.

Не менее важным является богатый опыт, накопленный кыргызскими сотрудниками за время их работы в России. Знакомясь с передовыми технологиями и разнообразной экономической деятельностью, наши трудящиеся-мигранты приобретают бесценные навыки, которые приносят пользу как их родной стране, так и им самим. В России они приобретают востребованные профессии, возвращаясь домой высокооплачиваемыми специалистами или предпринимателями, которые запускают прибыльные предприятия.

"Весь полученный опыт наши мигранты, конечно, везут на родину. Возвращаясь они открывают здесь свое производство, создают рабочие места. Они приобретают здесь недвижимость, автомобили, то, о чем мечтали, уезжая на заработки. Они таким образом пытаются свои мечты воплотить", - заключил эксперт.

Одним из замечательных примеров является история успеха Эрниста Садиева. Как и многие другие кыргызстанцы, он отправился в Россию на заработки, старательно откладывал деньги и лелеял мечту вернуться домой, чтобы основать свой бизнес. Когда он наконец вернулся, то использовал заработанные в Российской Федерации деньги для открытия одной из первых автомоек самообслуживания в республике. Сегодня у него уже 20 таких автомоек в Ошской и Джалал-Абадской областях. Сам Эрнист Садиев, ныне процветающий бизнесмен, щедро делится своим опытом с соотечественниками, помогая им в приобретении и установке оборудования для начала их предпринимательской деятельности.