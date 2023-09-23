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"Мы делаем то, что считаем нужным". Талибы о строительстве канала Куштепа

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На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высказал опасения, что ввод в эксплуатацию канала Куштепа в Афганистане кардинально изменит водный баланс в странах Центральной Азии и усилит дефицит воды в Узбекистане. Талибы в ответ на это подчеркнули, что никаких обязательств на себя не брали и поэтому будут делать, что хотят, сообщает СМИ со ссылкой на афганское издание TOLOnews.

Напомним, что в 2022 году на севере Афганистана стартовало строительство ирригационного канала Куштепа для забора воды из Амударьи. Президент Шавкат Мирзиёев на недавно прошедшем заседании совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала (МФСА) в Душанбе высказал опасения, что ввод в эксплуатацию канала кардинально изменит водный баланс в Центральной Азии, поскольку в регионе появился новый участник процесса водопользования, не связанный обязательствами с другими странами. Поэтому Мирзиёев предложил сформировать совместную рабочую группу по изучению влияния канала на водный режим Амударьи и рассмотреть возможность вовлечения Афганистана в региональный диалог по совместному водопользованию.

В ответ на заявление и. о. главы Минводэнерго Талибана Абдул-Латиф Мансур заявил: "обеспокоенность президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по водам Амударьи и каналу Куштепа была бы уместна, если бы были нарушены обязательства по договору. Но в данном случае мы никаких обязательств не принимали. Договора нет. Потому делаем то, что считаем нужным..."

Афганский инженер, эксперт по водным ресурсам Наджибулла Садид, проживающий в Германии, поддержал позицию Абдул-Латифа Мансура.

"Афганистан имеет абсолютное право использовать воду Амударьи, поскольку талибам принадлежит от 27 до 30 процентов воды этой реки", – сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/432433
Теги:
вода, Узбекистан, Талибан
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