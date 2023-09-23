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Греер Вильям: Фильм "Манас" обещает стать настоящим событием (видео)

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- Назгуль Абдыразакова
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Продюсер из Голливуда Греер Вильям в своем интервью поделилась впечатлениями о своем недавнем визите в Кыргызстан. Также она рассказала о своих планах по поводу съемок художественного фильма "Манас", который, по ее словам, обещает стать настоящим кинематографическим событием.

"Кыргызстан - замечательная страна, где люди дружелюбны, добры и открыты. Вы всегда будете чувствовать, что вам искренне рады. Здесь величественные горы, напоминающие стиль фильма 'Властелин колец', который был снят в Новой Зеландии. Кыргызстанские пейзажи напоминают калифорнийские долины. Климат здесь совершенно уникален, и даже в высокогорных районах можно наслаждаться комфортом. Экодеревня, которую я посетила, стала для меня настоящим открытием, и в ней я ощутила спокойствие и безмятежность", - сказала она.

Продюсер также подчеркнула потенциал Кыргызстана для различных видов бизнеса, включая производство одежды, фармацевтику и натуральные экопродукты. Она отметила, что это страна с богатой культурой и разнообразной едой, которая поражает своим разнообразием и доступностью по ценам.

"Это замечательное место для семейного отдыха, и здесь можно вести бизнес без больших вложений. Персонал также может жить без сильных затрат", - добавила Греер Вильям.

В заключение она сказала несколько слов по поводу выхода фильма "Манас" и пригласила всех желающих насладиться этим кинематографическим эпосом, который позволит зрителям перенестись в прошлое и почувствовать себя частью истории.


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URL: https://www.vb.kg/432438
Теги:
кино, США, туризм, Кыргызстан
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