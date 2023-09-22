Погода
$ 88.35 - 88.76
€ 93.72 - 94.72

"У легпрома КР появилась возможность найти свою нишу на мировом рынке"

519  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"У Кыргызстана появилась возможность найти свою нишу на мировом рынке продукции лёгкой промышленности", - отметила заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Айнура Усенбекова в интервью СМИ.

Айнура Усенбекова рассказала о намеченных планах и мероприятиях, реализация которых направлена на развитие отечественной легкой промышленности.

По ее словам, легкая промышленность Кыргызстана на 90% состоит из швейного производства. Местные швейники, неотрывно следуя за быстро меняющейся тенденцией в мировой моде, научились производить качественную женскую и детскую одежду, которая пользуется большим спросом в зарубежных странах.

В то же время возросший спрос на кыргызскую швейную продукцию в связи с глобальными преобразованиями вызвал проблемы с кадрами – отрасли не хватает работников младшего и среднего звена. Для решения данной проблемы по запросу производителей Министерство социального развитии КР подготавливает документ об увеличении квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы из Узбекистана, Пакистана и Бангладеш.

В Кыргызстане прилагаются все усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата, экономика постепенно переходит в режим электронной коммерции, создаются торговые площадки для интернет-платформ Wildberries и OZON.

Кроме этого, необходимо отметить, что около 90% сырья для легкой промышленности поставляется из Китая, в этой связи налаживается тесное сотрудничество с данной соседней страной. Прорабатываются различные меры по улучшению условий для импорта сырья, к примеру, предлагается создать сырьевые базы на территории Кыргызстана или поставлять сырье через "зеленый коридор" на границе, есть варианты по предоставлению льгот поставщикам при уплате налоговых платежей и таможенных пошлин, имеется возможность разрешить визовый вопрос через выдачу служебных паспортов предпринимателям.

Как добавила А.Усенбекова, есть большой потенциал у кожевенного производства.

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области готовится запуск предприятия по переработке грубой шерсти в минеральные удобрения по монгольской технологии. Средства на производство выделены через Российско-Кыргызский фонд развития.

А.Усенбекова подчеркнула, что министерство особое внимание обращает на развитие отрасли машиностроения, которая является фундаментом экономики и драйвером для нескольких направлений производства, в том числе и легкой промышленности. К примеру, одним из кластеров легкой промышленности может стать производство кожи для сидений автомобилей, и определенная работа в данном направлении ведется.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432443
Теги:
Минэкономики, швейная отрасль, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  