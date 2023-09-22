"У легпрома КР появилась возможность найти свою нишу на мировом рынке"

"У Кыргызстана появилась возможность найти свою нишу на мировом рынке продукции лёгкой промышленности", - отметила заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Айнура Усенбекова в интервью СМИ.

Айнура Усенбекова рассказала о намеченных планах и мероприятиях, реализация которых направлена на развитие отечественной легкой промышленности.

По ее словам, легкая промышленность Кыргызстана на 90% состоит из швейного производства. Местные швейники, неотрывно следуя за быстро меняющейся тенденцией в мировой моде, научились производить качественную женскую и детскую одежду, которая пользуется большим спросом в зарубежных странах.

В то же время возросший спрос на кыргызскую швейную продукцию в связи с глобальными преобразованиями вызвал проблемы с кадрами – отрасли не хватает работников младшего и среднего звена. Для решения данной проблемы по запросу производителей Министерство социального развитии КР подготавливает документ об увеличении квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы из Узбекистана, Пакистана и Бангладеш.

В Кыргызстане прилагаются все усилия по созданию благоприятного инвестиционного климата, экономика постепенно переходит в режим электронной коммерции, создаются торговые площадки для интернет-платформ Wildberries и OZON.

Кроме этого, необходимо отметить, что около 90% сырья для легкой промышленности поставляется из Китая, в этой связи налаживается тесное сотрудничество с данной соседней страной. Прорабатываются различные меры по улучшению условий для импорта сырья, к примеру, предлагается создать сырьевые базы на территории Кыргызстана или поставлять сырье через "зеленый коридор" на границе, есть варианты по предоставлению льгот поставщикам при уплате налоговых платежей и таможенных пошлин, имеется возможность разрешить визовый вопрос через выдачу служебных паспортов предпринимателям.

Как добавила А.Усенбекова, есть большой потенциал у кожевенного производства.

В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области готовится запуск предприятия по переработке грубой шерсти в минеральные удобрения по монгольской технологии. Средства на производство выделены через Российско-Кыргызский фонд развития.

А.Усенбекова подчеркнула, что министерство особое внимание обращает на развитие отрасли машиностроения, которая является фундаментом экономики и драйвером для нескольких направлений производства, в том числе и легкой промышленности. К примеру, одним из кластеров легкой промышленности может стать производство кожи для сидений автомобилей, и определенная работа в данном направлении ведется.