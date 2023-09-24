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Эксперты: "Пояс и путь" вносит вклад в продвижение прав человека в мире

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- Нина Ничипорова
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Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" вносит вклад в продвижение прав человека во всем мире. Об этом заявила группа экспертов и ученых на прошедшем на днях симпозиуме в Женеве.

"Сотрудничество в рамках "Пояса и пути" сыграло важную роль в продвижении прав человека в странах-партнерах, поскольку оно улучшило инфраструктуру, открыло возможности для трудоустройства, упростило процедуры торговли, увеличило доходы людей и сократило бедность", - сказал исполнительный директор Института "Пояс и путь" Пекинского педагогического университета Ху Билян.

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", симпозиум на тему "Совместное строительство "Пояса и пути" и прогресс прав человека во всем мире" был организован Китайским фондом развития прав человека /CFHRD/, который является неправительственной организацией, занимающейся содействием развитию прав человека. Это была одна из серии встреч по правам человека во всем мире, проходивших в Женеве в ходе 54-й сессии Совета ООН по правам человека.

Известный китайский ученый Ху Билян, специализирующийся на исследованиях, связанных с инициативой "Пояс и путь", сказал, что при сотрудничестве в рамках "Пояса и пути" уделяется внимание менее развитым странам и регионам, а приоритетными задачами являются борьба с бедностью, трудоустройство, а также улучшение условий жизни людей.

Согласно данным, опубликованным китайским правительством, с момента выдвижения инициативы "Пояс и путь" в 2013 году более 150 стран и 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве. В рамках сотрудничества между китайскими и зарубежными партнерами было запущено более 3000 совместных проектов с привлечением инвестиций на сумму около 1 трлн долларов США. Данная инициатива создала по меньшей мере 420 тыс. рабочих мест, и, по оценкам Всемирного банка, поможет десяткам миллионов человек выбраться из нищеты.

Чжан Айнин, директор Центра исследований в области прав человека при Китайском университете иностранных дел, сказала, что эта инициатива является китайским решением проблем, с которыми сталкивается мир в настоящее время, и способствует реализации Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

Она процитировала слова Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на церемонии открытия 54-й сессии Совета ООН по правам человека. Он сказал, что вопросы развития лежат в основе почти всех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Люди во всем мире хотят и имеют право на питание, доступное здравоохранение, равный доступ к образованию, хорошие экономические перспективы, чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду, но реальность далека от этого. Для достижения этих целей странам всего мира необходимо решительно стремиться к фундаментальным преобразованиям.

По словам Чжан Айнин, было реализовано бесчисленное количество "проектов по обеспечению средств к существованию", призванных помочь странам-партнерам в удовлетворении самых насущных потребностей их населения: в чистой воде, жилье, транспорте, медицинском обслуживании и образовании, а также в улучшении основных условий жизни населения. "Пояс и путь" воплощает в жизнь чаяния народов стран-партнеров к лучшей жизни,"- сказала она.

Чжан Вэй, исполнительный вице-президент Института прав человека при Китайском университете политических наук и права, согласился с Чжан Айнин. "Инициатива "Пояс и путь" создала больше рабочих мест в странах-партнерах, с улучшенными дорогами, больницами, школами и другой приносящей доход инфраструктурой", - сказал он.

"Многие развивающиеся страны в течение долгих лет оставались в одиночестве беспомощными. Плохие дороги, аэропорты, морские порты препятствуют экономическому развитию. "Пояс и путь" заполняет эту большую брешь для многих развивающихся стран и обеспечивает прочную предпосылку для их экономического подъема. Данная инициатива является хорошим примером принятия мер посредством международного экономического сотрудничества для полной реализации экономических, социальных и культурных прав", - сказал Чжан Вэй.

Заместитель председателя и генеральный секретарь Китайского фонда развития прав человека Цзо Фэн сказал, что в этом году исполняется 75 лет Всеобщей декларации прав человека, 37 лет Декларации о праве на развитие и 30 лет Венской декларации и Программы действий. В то время, когда глобальное управление в области прав человека сталкивается с серьезными проблемами, особенно важно пересмотреть основные принципы этих программных документов, что привело к более глубокому пониманию важности защиты и поощрения прав человека.

Цзо Фэн отметил, что 10 лет сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь" играют конструктивную роль в улучшении глобального экономического ландшафта, содействии общему развитию и процветанию, а также в совершенствовании глобальной системы управления. Широко признано, что сотрудничество внесло позитивный вклад в глобальное развитие и прогресс в области прав человека.

"Считаю, что инициатива "Пояс и путь" может помочь многим странам, потому что некоторые из ее столпов - сотрудничество, развитие и благополучие населения", - сказала старший корреспондент в ООН и вице-президент Швейцарского пресс-клуба Катрин Фианкан-Боконга, которая приняла участие в симпозиуме.


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URL: https://www.vb.kg/432444
Теги:
Китай, права человека, форум, сотрудничество, экономика, ООН
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