После 16-летнего перерыва в Аксы вновь заработает аэропорт

Аэропорт "Караван", который будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время, откроет новые возможности для воздушного транспорта, которым смогут пользоваться жители Ала-Букинского, Чаткальского и Таш-Комурского районов Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Манас".

По ее данным, директор Ошского филиала ОАО "МАМ" Тимурлан Маданбеков с рабочим визитом посетил аэропорт "Караван" в Джалал-Абадской области, и ознакомился с готовностью южных аэропортов к зиме и проводимыми работами по ремонту и модернизации.

"Первоначальная программа модернизации аэропортов в регионах направлена на повышение экономического потенциала регионов и улучшение внутренних авиамаршрутов", - сказал Маданбеков.

"По информации фундамент аэропорта "Караван" был заложен в 1976 году, а первый самолет приземлился в 1980 году. С момента обретения Кыргызстаном независимости последний рейс из аэропорта "Караван" состоялся в 2007 году, и с тех пор аэропорт не действовал.

Отметим, что взлетно-посадочную полосу расширили на 15 метров, и на данный момент она составляет 35 метров, что позволит принимать самолёты модели RJ-85. Общая длина взлетно-посадочной полосы составляет 1740 метров. Аэропорт сможет принимать рейсы в дневное время", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.