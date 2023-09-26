Ульяновское мороженое порадует сладкоежек в Кыргызстане и Узбекистане

"Ульяновский хладокомбинат" намерен расширять географию экспорта своей продукции. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства - Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин, который посетил предприятие и пообщался с руководством, сообщает ВЭС24 со ссылкой на mosaica.ru.

В 2023 году хладокомбинат отгрузил 183 тонны мороженого в Казахстан. Отгрузки производились в соответствии с заключенным международным контрактом и при поддержке национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В ближайшее время ульяновская продукция появится еще в трех странах. Мороженое будут отгружать в Киргизию, Узбекистан и Армению.