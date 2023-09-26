Погода
$ 88.38 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

Ульяновское мороженое порадует сладкоежек в Кыргызстане и Узбекистане

545  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Ульяновский хладокомбинат" намерен расширять географию экспорта своей продукции. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства - Министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семёнкин, который посетил предприятие и пообщался с руководством, сообщает ВЭС24 со ссылкой на mosaica.ru.

В 2023 году хладокомбинат отгрузил 183 тонны мороженого в Казахстан. Отгрузки производились в соответствии с заключенным международным контрактом и при поддержке национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

В ближайшее время ульяновская продукция появится еще в трех странах. Мороженое будут отгружать в Киргизию, Узбекистан и Армению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432480
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  