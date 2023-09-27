Минздрав КР выделит специалиста для нуждающихся в трансплантации почки

В Кыргызстане в целях улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с хронической почечной недостаточностью, Министерством здравоохранения КР принято решение о выделении отдельного специалиста для ведения регистрации пациентов, нуждающихся в данной процедуре. Этот шаг был предпринят на основе поручения министра здравоохранения КР Алымкадыра Бейшеналиева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Специалист будет базироваться в Центре развития здравоохранения и медицинской техники, где будет обеспечивать надлежащее ведение регистрации и координацию медицинских процедур для пациентов, ожидающих пересадку почки. Это решение направлено на оптимизацию и улучшение доступности медицинской помощи в этой области.

Министерство здравоохранения КР выражает надежду, что эта инициатива будет способствовать увеличению количества успешных пересадок почки и улучшению здоровья граждан республики.

Отмечаем, что 8 сентября текущего года Алымкадыр Бейшеналиев посетил больницу кыргызско-турецкой дружбы в Бишкеке, где руководство организации здравоохранения обратилось с просьбой о выделении отдельного специалиста для ведения регистрации пациентов, нуждающихся в трансплантации почки.

Для информации: По всем вопросам можно обращаться по телефону: +996 700 844 407, Касымалиева Мээрзат Ильясовна, координатор по трансплантации почки МЗ КР".