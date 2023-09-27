ГКНБ задержана судья Бишкекского горсуда

ГКНБ КР по факту вымогательства и получения денежных средств была задержана судья уголовной коллегии Бишкекского городского суда И.Н.А.. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, отдельные судьи Бишкекского городского суда за принятие положительного решения, не связанного с лишением свободы в рамках рассматриваемого уголовного дела, через посредника адвоката путем вымогательства получили денежные средства в размере 5000 долларов США (443 500 сомов) от близких родственников подсудимого. По результатам проведенных мероприятий был установлен действительный факт организованной судьями устойчивой коррупционной схемы, с вовлечением в свою преступную деятельность так называемых "доверенных" адвокатов.

При этом, адвокат до передачи денежных средств судье должен был иметь при себе ранее подготовленные денежные средства (отмытые), которые распределялись между судьями второй инстанции входящих в состав судебной коллегии.

Следует отметить, что указанная схема замены денежных средств носило системный характер, и реализовалось в целях сокрытия своих преступных действий со стороны адвоката по предварительному сговору судьями.

Согласно замыслу участников преступного сговора, в случае задержания последних правоохранительными органами, адвокат выступающий в качестве постоянного и доверенного посредника, должен был утверждать, что он получил денежные средства в качестве гонорара за предоставленные юридические услуги, о чем заранее составлялся фиктивный договор.

Наряду с этим, после проведения необходимых следственно-оперативных действий получены показания, подтверждающие все имеющиеся сведения, в том числе "о действии налаженной коррупционной схемы" получения и отмывания денежных средств, реализуемых при непосредственном участии судьей, которые убедившись в своей личной безопасности получали денежные средства.

27 сентября 2023 года на основании решения Совета судей КР, судья Бишкекского городского суда И.Н.А. решением Первомайского районного суда Бишкека заключена под стражу в СИЗО ГКНБ КР до 26 ноября 2023 года.

В настоящее время продолжается проведение соответствующих активных следственно – оперативных мероприятий по закреплению доказательной базы преступных действий по вышеуказанным фактам других судей Бишкекского городского суда, которые имеют причастность к данной коррупционной схеме, о результатах будет дана дополнительная информация", - говорится в сообщении ГКНБ.