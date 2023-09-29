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Начальники генштабов стран Центральной и Южной Азии встретились в Ташкенте

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- Светлана Лаптева
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Во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте прошла конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, сообщает gazeta.uz.

В нем приняли участие делегации министерств обороны Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Конференцию открыли министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и глава Центрального командования Вооружённых сил США Майкл Курилла.

В рамках конференции обсуждались такие вопросы, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом и гуманитарная помощь, отметили в Минобороны.


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URL: https://www.vb.kg/432523
Теги:
Узбекистан, Центральная Азия, Генеральный штаб, Кыргызстан
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