Начальники генштабов стран Центральной и Южной Азии встретились в Ташкенте

Во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте прошла конференция начальников генеральных штабов стран Центральной и Южной Азии, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Министерства обороны Узбекистана, сообщает gazeta.uz.

В нем приняли участие делегации министерств обороны Узбекистана, США, Пакистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Конференцию открыли министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и глава Центрального командования Вооружённых сил США Майкл Курилла.

В рамках конференции обсуждались такие вопросы, как региональная безопасность и стабильность, борьба с терроризмом и гуманитарная помощь, отметили в Минобороны.